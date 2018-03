Po godzinie 9 szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz rozpoczął wygłaszanie w Sejmie swojego expose. Przysłuchuje się mu m.in. prezydent Andrzej Duda. Debata nad informacją szefa resortu dyplomacji ma trwać - według zamieszczonego na stronie internetowej Sejmu harmonogramu - do godz. 18. Według informacji dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego, główne tezy sejmowego wystąpienia ministra to: strategiczna współpraca z NATO i Stanami Zjednoczonymi dotycząca polityki bezpieczeństwa. Minister akcent położy również na stosunki polsko-niemieckie. Będzie przekonywał, że Niemcy są strategicznym partnerem Polski, głównie w wymiarze gospodarczym.

Do odrzucenia protekcjonizmu, którego wyrazem jest projekt dyrektywy o pracownikach delegowanych wzywa szef MSZ. Wierzymy w zintegrowany, jednolity rynek europejski i cztery wolności, podkreślam - wszystkie cztery wolności: przepływu towarów, kapitału, usług i osób, a nie tylko niektóre z nich - dodaje.



Opowiadamy się za ambitnym budżetem UE, uzupełnieniem braków przez rezygnację z rabatów i wzrost składek. Deklarujemy gotowość stosownego zwiększenia składki wpłacanej przez Polskę.



Komisja Europejska nie jest superrządem, a Parlament Europejski nie jest superparlamentem, uprawnionymi do instruowania rządów i parlamentów narodowych - mówi w swoim expose w Sejmie szef MSZ Jacek Czaputowicz.



Podkreśla, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż "Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie", a "wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do państw członkowskich".



Obywatele chcą, by ich głos miał znaczenie. Rosnąca fala sprzeciwu wobec integracji na kontynencie europejskim nie jest przyczyną demokratycznej słabości Unii, lecz jest jej skutkiem - przekonuje minister.

Jak przekonuje Czaputowicz, jednym z najważniejszych zadań rządu polskiego jest "zapewnienie równoprawnego i podmiotowego udziału naszego kraju w kształtowaniu procesu integracji europejskiej".



Wierzymy w zintegrowany, jednolity rynek europejski i wszystkie cztery wolności, a nie tylko niektóre z nich - mówi minister spraw zagranicznych. Jesteśmy zwolennikami wolnej konkurencji. Protekcjonizm ogranicza konkurencyjność i wzrost gospodarczy, prowadzi do spadku znaczenia Unii Europejskiej w świecie - dodaje.



Czaputowicz mówi też, że Polska będzie dążyć do "bardziej trwałego zakotwiczenia elementów amerykańskich sił zbrojnych" na swoim terytorium.



Czaputowicz podkreśla, że Polska od lat przeznacza na obronność 2 proc. PKB, co zgodne jest z wymogami NATO. Dodał jednak, że silny wzrost gospodarczy i "zmiana sposobu liczenia" spowodowały, że w 2017 r. przeznaczyliśmy 1,99 proc. PKB na obronność. Nie oznacza to jednak odejścia od wyznawanej przez nas zasady, że od wielkości nakładów na obronę zależy wiarygodność polityki odstraszania i obrony NATO - mówi.



Jacek Czaputowicz podkreśla, że najwyższym priorytetem polskiej polityki zagranicznej jest bezpieczeństwo narodowe. Stare hasło każdej rozsądnej dyplomacji: przede wszystkim bezpieczeństwo - jest zatem także i naszym drogowskazem. Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej, oprócz oczywistego oparcia w systemie obronnym państwa polskiego, ufundowane jest na sile i spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówi.



Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek krokom prowokującym powstanie podziałów transatlantyckich - dodaje Czaputowicz.



Naszym celem jest dalsze pogłębienie więzi w sferze bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi - mówi szef polskiej dyplomacji.



Polska opowiada się za utrzymaniem przez NATO polityki "otwartych drzwi" - mówi szef MSZ. Dodał, że jako Polska chcemy rozwijać współpracę z państwami partnerskimi: Finlandią, Szwecją, Ukrainą, Mołdawią i Gruzją.

Naczelna zasada, którą kieruje się polska polityka zagraniczna, to zasada podmiotowości - odzwierciedlona hasłem "nic o nas bez nas". Wzbrania ona uznawania za wiążące jakichkolwiek decyzji podejmowanych na nasz temat bez naszego udział - mówi w Sejmie Czaputowicz.



Staliśmy się państwem dostarczycielem wspólnego bezpieczeństwa, a nie tylko jego odbiorcą.



Polska będzie dążyć do zwiększenia struktury NATO w regionie - mówi szef MSZ. Celem dyplomacji polskiej jest zwiększenie sprawności działania Sojuszu - dodaje.



Wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w Europie i ich silna pozycja w NATO ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i całego regionu.



Na Polsce, jako największym państwie w regionie, leży główny ciężar promocji i obrony zbieżnych z polskimi interesów naszych regionalnych partnerów.



Zagrożeniem dla zbudowania podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych jest polityka Rosji - mówi Czaputowicz.



Szef dyplomacji powiedział, że współpraca między rządem a prezydentem wzmacnia pozycję Polski za granicą.



Minister spraw zagranicznych, jak każdy inny członek Rady Ministrów, odpowiada przed Sejmem, który kontroluje, powołuje i odwołuje ministrów, czyniąc każdego z nich odpowiedzialnym za prowadzenie tej dziedziny spraw RP, którą mu w imieniu suwerena - czyli narodu - powierza - mówi w Sejmie szef MSZ Jacek Czaputowicz.