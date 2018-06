Post Scriptum to seria wywiadów przeprowadzanych przez dziennikarza RMF FM Marcina Zaborskiego. Co tydzień w niedzielę w samo południe rozmawiamy z ludźmi, którzy w minionych latach wywarli wpływ na politykę.



Naszymi gośćmi byli już Zbigniew Siemiątkowski, Maciej Jankowski, Marek Markiewicz, Piotr Nowina-Konopka i Lech Nikolski.



Poruszamy trudne tematy z przeszłości, ale również wybiegamy spojrzeniem w przyszłość, opierając się na doświadczeniach naszych rozmówców. Jak mogłaby wyglądać polityka? Czy w czasach transformacji popełniono błędy? Między innymi o to pytamy na łamach RMF24.pl!