Cztery osoby zostały ranne w wybuchu na Hinckley Road w brytyjskim Leicester. Według brytyjskich mediów, do eksplozji doszło w budynku, w którym znajdował się polski sklep. Informacja ta nie została potwierdzona przez policję. Ta podała, że "nic nie wskazuje na to, by wybuch był związany z działalnością terrorystów".

