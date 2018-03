Jak co roku RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" pomogą uczniom trzecich klas gimnazjalnych sprawdzić wiedzę przed "małą maturą" - pierwszym tak ważnym egzaminem w życiu. Dziś publikujemy przykładowy test z wiedzy humanistycznej.

Egzamin gimnazjalny odbywa się w kwietniu. W tym roku w dniach 18, 19 i 20 kwietnia. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Z myślą o trzecioklasistach "Dziennik Gazeta Prawna" przygotował trzy poradniki z przykładowymi zadaniami i rozwiązaniami.

W poniedziałek 12 marca do "Dziennika Gazety Prawnej" dołączony zostanie test z wiedzy humanistycznej.



We wtorek 13 marca będziecie mogli kupić gazetę z testami matematyczno-przyrodniczymi.



W środę 14 marca wraz z gazetą dostępne będą arkusze z języka angielskiego.

Przykładowe zadania - z wiedzy humanistycznej - znajdziecie poniżej na RMF24.pl.

Wszystkie arkusze przygotowano zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Napisali je specjalnie dla Was doświadczeni pedagodzy z wieloletnią praktyką.

Rozwiązując testy dołączone do "Dziennika Gazety Prawnej" możecie być pewni, że gruntownie powtórzycie zdobytą podczas trzech lat nauki wiedzę, konieczną do zdania egzaminu na zadowalającym poziomie. Będziecie również mieć jeszcze wystarczająco dużo czasu, by nadrobić ewentualne zaległości. Co ważne: wypełniając arkusze, będziecie mogli natychmiast zweryfikować swoje umiejętności, bo do każdego zadania dołączone będzie rozwiązanie.



Przykładowe zadania z wiedzy humanistycznej:

Przykładowe zadania z wiedzy humanistycznej / Zrzut ekranu





