Sześć osób zginęło, a dwie zostały poważnie ranne, w wybuchu w zakładach chemicznych w Kralupach nad Wełtawą. Eksplozja nastąpiła na terenie instalacji Unipetrolu, należącego do polskiego Orlenu. Wiadomo już, że wśród ofiar nie było Polaków. Centrum operacyjne czeskiej policji przekazało polskim służbom konsularnym, że wszystkie ofiary to najprawdopodobniej obywatele Rumunii.

Zakład, w którym doszło do wybuchu / FILIP SINGER / PAP/EPA

W zakładach w Kralupach nad Wełtawą produkuje się kauczuki syntetyczne i polistyren.



Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, w wybuchu zginęli pracownicy zewnętrznej firmy, zajmującej się czyszczeniem jednego ze zbiorników.

Przy demontażu części konstrukcji doszło do wybuchu. Prawdopodobnie iskra doprowadziła do eksplozji chemicznych oparów. Wybuch nie spowodował pożaru. Nie doszło także do przedostania się do atmosfery niebezpiecznych dla okolicznych mieszkańców substancji - zapewniła rzeczniczka lokalnej policji Marketa Johnowa.