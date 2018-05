Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię za dramat "Zimna wojna" podczas uroczystości rozdania nagród 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Złota Palma dla najlepszego filmu powędrowała do japońskiego dramatu "Manbiki kazoku" ("Złodziejaszki") w reż. Hirokazu Koreeda. Jury tegorocznej edycji festiwalu po raz pierwszy w historii tej imprezy przyznało "specjalną" Złotą Palmę - otrzymał ją legendarny reżyser Jean-Luc Gordard.

Pawlikowski odebrał wyróżnienie za reżyserię z rąk przewodniczącej jury - Cate Blanchett. Nagrodę dedykował nieżyjącemu już Januszowi Głowackiemu, z którym tworzył scenariusz do "Zimnej Wojny".



Niestety film Pawlikowskiego nie otrzymał Złotej Palmy dla najlepszego filmu. Otrzymał ją dramat familijny "Manbiki Kazoku". Obraz pokonał łącznie 17 innych dzieł ubiegających się o najwyższe wyróżnienie canneńskiego festiwalu, w tym m.in. włoskiego "Dogmana" Matteo Garrone, rosyjskie "Lato" Kiriłła Sieriebriennikowa i amerykańskiego "Blackkklansmana" Spike'a Lee.





Nagrodę dla najlepszej aktorki jury 71. MFF w Cannes przyznało pochodzącej z Kazachstanu Samal Jesliamowej za rolę w dramacie "Ayka". Nagroda dla najlepszego odtwórcy roli męskiej trafiła do Włocha Marcello Fonte za rolę w "Dogmanie" Matteo Garrone.

"Zimna wojna" - historia wielkiej i trudnej miłości

Uchodząca za jednego z faworytów do Złotej Palmy "Zimna wojna" będzie miała polską premierę już 8 czerwca. Główne role grają Joanna Kulig i Tomasz Kot. W obsadzie są m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc, Adam Woronowicz i Adam Ferency.

Twórcy nagrodzonej Oscarem "Idy" przenoszą nas tym razem do lat 50. i 60. XX wieku, stalinowskiej Polski i budzącej się do życia Europy. Na tym tle rozgrywa się historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć - zapowiada dystrybutor.



Paweł przepięknie pokazał Polskę. Wrócił do domu. I dał szansę polskim aktorom na stworzenie niesamowitych kreacji - mówiła w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą Joanna Kulig. To jest rola mojego życia - podkreślała.



"Wizualnie porywająca epicka opowieść o uwięzieniu i ucieczce". Media entuzjastycznie o "Zimnej wojnie"

O polskiej produkcji entuzjastycznie rozpisywały się zagraniczne media. "Indiewire" podkreślał, że polski film to "genialny kandydat do Oscara i mocny kandydat do Złotej Palmy", "The Hollywood Reporter", iż "Zimna wojna" to "prawdziwa rozkosz dla znawców muzyki", a "The Guardian", że to "wizualnie porywająca epicka opowieść o uwięzieniu i ucieczce ze świata totalitaryzmu". O polskim obrazie w samych superlatywach pisały m.in. także "Variety", "The Telegraph" oraz "Sight&Sound". Wysoko ocenili "Zimną wojnę" - choć nie wróżą jej Złotej Palmy - krytycy dziennika "Le Figaro".