Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego na warszawskim Wilanowie są wśród rannych w wypadku na zakopiance w małopolskim Tenczynie. Autobus zderzył się tam z ciężarówką i samochodem osobowym. To odcinek między Lubniem a Rabką Zdrojem. Poszkodowanych zostało ponad 40 osób. Cztery osoby są w ciężkim stanie: to dwoje dzieci oraz dwóch kierowców. W akcji ratunkowej na trasie brały udział m.in. śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz karetki. Ranni w wypadku trafili już do szpitali w Krakowie m.in. do szpitala im. Żeromskiego. W szpitalu Krakowie-Prokocimiu do akcji ratunkowej przygotowany jest cały zespół specjalistów. Na miejscu wypadku, w specjalnym namiocie, pomoc udzielana jest lżej rannym osobom.

