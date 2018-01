Podwyżki dla nauczycieli w kwietniu mają być symboliczne, a w dodatku pedagodzy… dołożą się do nich z własnej kieszeni. Pieniądze resort edukacji znalazł bowiem w środkach z właśnie likwidowanego dodatku mieszkaniowego. Wynika to z pisma, które minister Anna Zalewska wysłała do szefów dwóch z trzech związków zawodowych nauczycieli - i do którego dotarł reporter RMF FM Grzegorz Kwolek.

Szefowa MEN Anna Zalewska /Rafał Guz /PAP

