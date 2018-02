UOKiK sprawdził, czy karty płatnicze wydawane przez banki rzeczywiście nic nie kosztują - jak często zapewniają bankowcy. W przypadku 13 na 18 banków okazało się, że pobierały one opłaty za kartę, choć klient dokonał w danym okresie rozliczeniowym płatności kartą w wymaganej liczbie lub wartości transakcji. W rzeczywistości brak opłat zależał od zaksięgowania danego zakupu przez bank.

Zaksięgowanie transakcji nie jest tożsame z jej wykonaniem, co więcej konsument nie ma żadnego wpływu na termin, w jakim operacja zostanie zaksięgowana. W efekcie, gdy konsument zapłacił za zakupy kartą pod koniec miesiąca, był rozliczany z początkiem kolejnego. Tym samym musiał płacić za obsługę karty - tłumaczy prezes UOKiK Marek Niechciał. Jak dodaje: często można spotkać na rynku oferty karta za zero złotych. Chodzi o kartę płatniczą. Przyjrzeliśmy się działaniu 18 banków, w przypadku 13 musieliśmy podjąć jakąś interwencję - podkreśla.



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymywał skargi na to, że banki pobierają opłaty za kartę debetową, mimo że konsument dokonał w danym okresie rozliczeniowym płatności kartą w wymaganej liczbie lub wartości transakcji.

Banki pod lupą

Urząd zakwestionował: reklamy, które informowały o tym, że debetowe karty płatnicze były darmowe, jeżeli konsument wykonał w danym okresie rozliczeniowym transakcje w określonej liczbie lub wartości transakcji; nieczytelne informacje na stronach internetowych; model naliczania opłat za debetowe karty płatnicze.



Jak przekazał UOKiK, w efekcie okazało się, że pięć banków nie wzbudziło wątpliwości urzędu: BGŻ, BPH, Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao.



"Sześć banków dobrowolnie zmieniło praktyki w wyniku tzw. wezwań miękkich UOKiK, czyli bez wszczynania postępowania: BZ WBK, EuroBank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, Plus Bank. Urząd wydał sześć decyzji wobec: mBank, BOŚ Bank, Bank Pocztowy, Credit Agricole, PKO BP, T-Mobile Usługi Bankowe. Banki zobowiązały się do oddania konsumentom opłat za kartę i do zmiany modeli rozliczania transakcji" - czytamy w komunikacie UOKiK. Jedno postępowanie jest w toku - przeciwko Alior Bankowi.

(ug)