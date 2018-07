​Ok. 2 zł za kg malin i ok. 1,5 zł/kg wiśni - to ceny, jakie dostają rolnicy za dostarczone do przetwórstwa owoce. Tegoroczne plony, choć są lepsze niż w ubiegłym roku, nie pozwolą rolnikom na uzyskanie godziwego zarobku. "Sytuacja z cenami skupu owoców miękkich jest tragiczna", przetwórstwo w tym roku płaci dużo mniej niż w poprzednim" - poinformowała PAP Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dodała, że w ubiegłym roku, ze względu na słabe zbiory, ceny były rekordowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Anna Breitenberger/Alamy Stock Photo/Alamy / PAP/EPA

Jak mówiła ekspertka, zakończył się już skup truskawek. W tym roku średnio za te owoce przeznaczone na sok płacono 2,30 zł/kg, podczas, gdy w ubiegłym roku 3,75 zł/kg. Truskawki do mrożenia, które muszą być już odszypułkowane były droższe, średnio rolnik uzyskiwał 4,40 zł/kg (w 2017 roku było to 5,40 zł/kg).

Bardzo tani był agrest. Choć jego zbiory są niewielkie (w 2017 roku były one na poziomie 10 tys. ton) i co roku spadają, to cena agrestu była śmiesznie niska - 0,60 zł za kg wobec 2,5 zł/kg w 2017 r.



Cena wiśnie do mrożenia z dostawą do zakładu przetwórczego kształtuje się obecnie na poziomie 1,25-1,5 zł/kg i ich cena skupu spada. Wiśnie na sok (koncentrat) są tańsze - firmy płacą za nie zaledwie ok. 1,10 zł/kg ( w 2017 roku - 2,3 zł/kg). Nosecka zaznaczyła, że jest to duży spadek cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy był nieurodzaj, bo wiśnie wymarzły i brakowało towaru. Wówczas za wiśnie do mrożenia średnio rolnik mógł uzyskać 5,10 zł/kg.



Ekspertka zwróciła uwagę, że także tanie w skupie są maliny i porzeczki. Za maliny przetwórstwo oferuje 1,75-2,0 zł/kg (w 2017 roku - średnio 4,4 zł/kg).Zauważyła, że ceny malin spadają już od czterech lat. Rekordowa cena była w 2015 r. - 7,7 zł/kg. Produkcja malin rozwija się bardzo szybko, głównie na Półwyspie Bałkańskim, ale także na Ukrainie. Zbiory w innych krajach stanowią więc konkurencje dla polskich malin.



Czarne porzeczki, kolejny rok poniżej opłacalności, z dostawą do zakładu ich cena kształtuje się na poziomie 0,40-0,50 zł/kg (w 2017 roku - 1,10 zł/kg).



W tym roku można było spodziewać się spadku cen skupu, ze względu na sprzyjającą pogodę, ale nie sądzono, że będzie on tak znaczny - zaznaczyła Nosecka. Kolejnym problemem brak ludzi do pracy przy zbiorach - dodała.



Prezes Stowarzyszenia Sadowników RP: Tak niskie ceny skupu owoców do przetwórstwa to "katastrofa".

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Sadowników RP Mirosława Maliszewskiego, tak niskie ceny skupu owoców do przetwórstwa to "katastrofa". Nie ma żadnego powodu, który uzasadniałby tak niskie ceny skupu wiśni, zakłady nie mają zapasów magazynowych, jest to nie zrozumiałe. Jest to prawdopodobnie "gra" ze strony zakładów przetwórczych - ocenił.



Szaf sadowników przyznał, że Związek chciał by producenci owoców zaprotestowali poprzez niezbieranie owoców, ale - jak mówił - trzeba było odstąpić od tego pomysłu, gdyż część sadowników tłumaczyła, że musi zrywać owoce, bo nie mają inne możliwości zarobku.



Związek Sadowników RP w związku z dramatyczną sytuacją spowodowaną niskimi cenami owoców do przetwórstwa wystąpił z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego "o natychmiastową reakcję i bardzo pilne spotkanie z Zarządem Związku Sadowników RP".



Niskie ceny owoców do przetwórstwa poczynając od maliny poprzez jabłka, wiśnie i inne owoce miękkie są niezrozumiałe i niczym nieuzasadnione. Jest to ze strony przetwórców bezzasadne wykorzystywanie przewagi nad sadownikami (...) jest to sytuacja patologiczna, która służy czerpaniu nadmiernie wygórowanych korzyści podmiotom przetwarzającym owoce - napisano.



Dyrektor Krajowej Unii Producentów Soków, które reprezentuje przemysł przetwórczy Barbara Groele wyjaśniła, że niskie ceny skupu owoców wynikają z dużej ich produkcji w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Jeżeli chodzi o maliny, to poważnym konkurentem stała się Ukraina, która odbiera Polsce klientów. Podkreśliła, że większość koncentratów i mrożonek Polska sprzedaje zagranicę.



Dodała, że odbiorcy koncentratów i mrożonek już zaopatrzyli się m.in. w Serbii. Teraz nie muszą spieszyć się z ofertami i czekają na jak najniższe ceny.



Ceny płacone w skupie są dużo niższe od cen hurtowych czy rynkowych. Na rynku hurtowym w Broniszach, w piątek wiśnie kosztowały 4 zł/kg, maliny - 8-10 zł/kg, truskawki 4-6 zł/kg, a czarne porzeczki 5-10 zł/kg.

(ph)