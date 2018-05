Od nowego roku czeka nas podatkowa rewolucja. Zacznie się koniec samodzielnego wypełniania PIT-ów. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w przyszłym roku wypełni doroczne zeznanie podatkowe za każdą osobę pracującą na umowie o pracę albo na umowach o dzieło i zlecenie. Rok później zrobi to także za osoby pracujące w ramach działalności gospodarczej.

zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

W przyszłym roku - od 15 lutego - na każdą pracującą osobę fizyczną będzie w internecie czekało gotowe, wypełnione już zeznanie PIT.

Skarbówka automatycznie rozliczy też za rodziców ulgę na dzieci.

Nie trzeba składać żadnego wniosku. Możemy jedynie wejść na stronię Ministerstwa Finansów i całość zatwierdzić albo dodać kolejne ulgi i 1 procent na cele charytatywne.

Ponieważ to skarbówka całość policzy, to nie musimy się martwić o ewentualne błędy. Wówczas takiej odpowiedzialności oczywiście podatnik nie ponosi - zapewnia minister finansów Teresa Czerwińska.

W praktyce to oznacza, że znikną też kary za niezłożenie PIT-a w terminie.

Dla kogo nowa opcja?

W przyszłym roku z tej nowej formy rozliczania podatków będą mogły skorzystać wszystkie osoby dziś rozliczające się na formularzach PIT-37 (czyli osoby pracujące na etacie i umowach śmieciowych) oraz PIT-38 (dochody z zysków kapitałowych, na przykład z giełdy). Rok później, czyli od 2020 z tej uproszczonej formy będą mogły skorzystać osoby rozliczające się na formularzach PIT-36 i PIT-36L, czyli osoby pracujące w ramach własnej działalności gospodarczej.

Co możemy zrobić?

Od 15 lutego przyszłego roku większość z nas będzie mogła wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów i tam:

- Nic nie robić, jeśli nie mamy uwag. Wtedy to wypełnione przez skarbówkę zeznanie stanie się obowiązkowym;

- Całość zaakceptować;

- Całość odrzucić i rozliczyć się samemu;

- Wprowadzić zmiany, na przykład 1% na OPP, dodać ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, rehabilitacyjną, etc.

Czym się to różni od tego co jest dziś?

Dziś w ramach uproszczonych rozliczeń mamy dwie opcje:

- PFR, czyli wstępnie wypełnione zeznanie. Żeby z niego skorzystać musimy jednak policzyć zeszłoroczny przychód i samodzielnie wyliczyć ulgę na dziecko.

- PIT-WZ. Możemy wypełnić formularz z prośbą do skarbówki o wypełnienie naszego PITa przez urzędników. Ta opcja nie zyskała uznania.

Nowa możliwość będzie najprostszą z dostępnych.

Czy możemy po staremu?

Możemy. Każdy może zignorować internet i rozliczyć się nawet papierowo, wysyłając PIT pocztą albo zanosząc do urzędu. Wtedy to co elektronicznie wyliczy nam skarbówka nie będzie miało znaczenia.