Ministerstwo Finansów zapowiada rewolucję podatkową. W ciągu dwóch tygodni opublikuje projekt zupełnie nowej ordynacji podatkowej, czyli konstytucji podatkowej kraju. Prostej, jasnej i przejrzystej - reklamuje minister finansów Teresa Czerwińska.

Elementem nowej ordynacji ma być możliwość konsultowania się ze skarbówką. Będzie można poprosić o kontrolę na życzenie albo o indywidualną instrukcję, jak firma ma rozliczać podatki i ile ma płacić.

Minister finansów Teresa Czerwińska przyznaje, że prostego i jednoznacznego systemu podatkowego nie da się nigdy stworzyć. Świat i gospodarka zmieniają się zbyt szybko. Nigdy nie można powiedzieć, że raz na zawsze stworzymy system przejrzystych podatków, położymy go na półkę i pójdziemy do domu - przyznaje minister finansów.

Wśród nowych proponowanych rozwiązań są Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych czy zasada racjonalnego stosowania prawa.

Obecna ordynacja ma już 20 lat, była zmieniana około 100 razy i - jak uważa minister Czerwińska - nie nadąża za światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym.



Czerwińska zaznaczyła, że do końca czerwca resort chce przekazać gotowy projekt nowej Ordynacji do konsultacji. Rząd, jak dodała, mógłby przyjąć projekt ordynacji we wrześniu. Ponieważ, jak przyznała, jest to skomplikowany dokument, dla niej realny termin jego wejścia w życie to 1 stycznia 2020 roku. To jest termin ambitny, mając na uwadze kompleksowość prac - mówiła szefowa MF.



Końcowego gwizdka nie słyszymy, ale mamy już kompletną propozycję nowej ordynacji podatkowej - podsumowała.

(mpw)