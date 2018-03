Ministerstwo Finansów domaga się by osoby zarabiające na kryptowalutach płaciły podatek dochodowy - ustalili dziennikarze RMF FM. Co do zasady, powinny to rozliczać na formularzach PIT płacąc, w zależności od zysku, 18 lub 32 procent.

Zdj. ilustracyjne /AA/ABACA /PAP/EPA

REKLAMA