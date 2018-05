Ponad 230 tysięcy firm zostanie w tym tygodniu wykreślonych z rejestru przedsiębiorców. Rząd rusza z aktualizacją Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kto do ostatniej soboty nie zadbał o to, by w jego wpisie w CEIDG był numer PESEL, zostanie wykreślony.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

W pierwszej kolejności z rejestru CEIDG wykreślane będą firmy, które nie mają podanych żadnych danych identyfikacyjnych: adresu albo imienia i nazwiska właściciela firmy.

W bazie CEIDG jest około 2 milionów wpisów, z czego 230 tysięcy jest niekompletnych. Zapewne to firmy dawno już niedziałające. Przez ostatnie dni głośno było o tym, że rząd domaga się uzupełnienia danych. Przedsiębiorcy masowo chodzili do urzędów. Większość z nich miało podany komplet danych. Uzupełnienia wymagało raptem 100 wpisów.

Teraz wpisy niekompletne zostaną usunięte do końca tygodnia.

Zawsze jednak można poprosić w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu. Resort przypomina, że dzięki rozwiązaniom zawartym w Konstytucji Biznesu, nawet w przypadku wykreślenia z rejestru z powodu braku PESEL, przedsiębiorca może w łatwy sposób kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Wystarczy złożyć nowy wniosek o wpis wskazując datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (można podać datę wsteczną).

Co mają zrobić przedsiębiorcy?

Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma - możesz go uzupełnić.

· Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.

· Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

· Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

· Zawsze możesz sam sprawdzić swoje dane we wpisie zakładając konto w CEIDG. Do założenia konta wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Co jeśli nie uzupełniłeś numeru PESEL do 19 maja 2018 roku? Po tym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpocznie usuwanie wpisów, które nie posiadają numeru PESEL. Usuwanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. Jeżeli jednak zostaniesz wykreślony z CEIDG, będziesz mógł dokonać nowego wpisu w CEIDG wskazując faktyczną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, może to być także data wsteczna. Jest też możliwość sprostowania wpisu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (wniosek należy kierować na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.)

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne. Często oszukańcze.