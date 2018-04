Ponad 20 mln użytkowników odwiedziło w marcu br. strony i aplikacje Grupy Interia. W porównaniu do wyników sprzed roku Interia zdobyła o prawie 1,6 mln odwiedzających więcej i jako jedyny polski portal odnotowała wzrosty oglądalności.Interia z 20 mln internautów i największymi wzrostami na rynku portali.

Interia z 20 mln internautów i największymi wzrostami na rynku portali / INTERIA.PL

Marcowy wynik Interii to niemal 20,4 mln realnych użytkowników (według obowiązującej na polskim rynku metodologii pomiarowej Gemius/PBI), co oznacza skok o 8,3 proc. Pomiar dotyczy wszystkich korzystających z serwisów i aplikacji Grupy Interia na komputerach, tabletach i smartfonach.



Bardzo cieszymy się z zaufania internautów. Oznacza ono, że Polacy cenią obiektywizm i rzetelność informacji, na które od zawsze stawiamy. Tak wysokie wyniki wskazują, że trafiamy w oczekiwania internautów także innymi naszymi propozycjami, czy to w serwisach poradnikowych, czy w lifestylowych, czy też dostarczających przydatne dane pogodowe - podkreśla prezes Grupy Interia Artur Potocki.

W skali całego rynku internetowego w Polsce, na którym liczbę użytkowników w marcu br. oszacowano na 28,2 mln r.u., Interia może pochwalić się zasięgiem ponad 72 proc.

Dla porównania w marcu 2017 r. portal odwiedziło niespełna 18,8 mln użytkowników. Trend wzrostowy Interii trwa nieprzerwanie od września ub. r. Tylko pomiędzy lutym a marcem 2018 r. portalowi przybyło 600 tys. r.u. (wzrost o 3 proc.).





Wielkie zmiany w wielkiej trójce portali

Według badania Gemius/PBI w skali rok do roku konkurencyjne portale odnotowały spadki oglądalności. Grupa Onet-RASP straciła w ciągu roku 270 tys. r.u., odnotowując w marcu 2018 r. 21,2 mln R.U. Roczna strata Wirtualnej Polski wyniosła około 180 tys. R.U. - z 21,14 mln do 20,96 mln użytkowników.

Wyniki wielkiej trójki polskich w marcu 2018 r. / Dane: Gemius/PBI /INTERIA.PL /

Po marcowych wynikach Interia ma już zaledwie 600 tys. r.u. straty do Grupy WP, której przewaga jeszcze w czerwcu 2016 r. wynosiła 3,6 mln r.u. Do Onetu Interii brakuje obecnie niepełna 850 tys. r.u. (wobec ponad 3,7 mln r.u. w czerwcu 2016 r.). Warto dodać, że nad czwartą w zestawieniu portalowym Grupą Gazeta.pl Interia ma już 4 mln przewagi, gdy w czerwcu 2016 r. różnica wynosiła niespełna 60 tys. użytkowników.

Na pierwszych miejscach

Rekordowe wyniki Grupy Interia to w dużej mierze zasługa wzrostów w kategorii Informacje i publicystyka, w ramach której zliczane są m.in. serwisy Fakty i Pogoda oraz RMF24. Korzysta z nich obecnie 9,2 mln użytkowników - o 1,9 mln więcej niż przed rokiem.

Interia pod względem informacji wyprzedza serwisy WP z 8 mln użytkowników, do Onetu brakuje jej jeszcze 1,3 mln r.u.

Do Interii należy największy w Polsce serwis pogodowy (pogoda.interia.pl), z którego korzysta ponad 4,3 mln internautów (o 1,6 mln więcej niż w marcu 2017 r.). Serwis pogodowy Onetu zgromadził w poprzednim miesiącu 2,65 mln użytkowników.

Ponad 5 mln r.u. notują serwisy biznesowe Interii (lider w tej kategorii Grupa WP ma 7,8 mln r.u.). Niemal 3,3 mln użytkowników przyciągają serwisy sportowe (wzrost w ciągu roku z 2,4 mln), w tym prowadzony wspólnie z kanałem Eurosport serwis eurosport.interia.pl.

Wśród witryn poradnikowych należący do Interii Smaker jest liderem serwisów kulinarnych w Polsce. W marcu prawie 4,6 mln pasjonatów gotowania (wzrost w ciągu roku z 3,1 mln) szukało w Smakerze porad i inspiracji.

Interia przewodzi także w statystykach witryn dla mężczyzn i zdecydowanie lideruje w grupie serwisów muzycznych, mając do dyspozycji poszukiwane przez internautów adresy: muzyka.interia.pl i teksciory.interia.pl oraz witryny RMFon, RMF Maxxx i RMF Classic.

W marcu 2018 r. ze wszystkich serwisów lifestylowych portalu skorzystało ponad 10 mln internautów, o 2 mln mniej niż w tego typu serwisach Grupy WP, które odwiedzane są najczęściej.

Grupa Onet-RASP ma najwięcej użytkowników w kategorii serwisów sportowych, motoryzacyjnych oraz informacyjnych i publicystycznych (ogólnych). Grupa WP znajduje się na czele zestawień w kategoriach tematycznych Nowe Technologie, Biznes, finanse, prawo oraz Styl życia i Plotki.





Portale kontra reszta świata

Onet, WP i Interia, jako największe portale w kraju, należą do najsilniejszych graczy na polskim rynku internetowym. Poza nimi w szóstce potentatów z co najmniej 20 mln R.U. znajduje się trzech globalnych konkurentów: Google (27,1 r.u.), Facebook (niespełna 22,6 r.u.) oraz YouTube (prawie 20,9 r.u.).