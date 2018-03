​Lasy Państwowe sprzedają dzisiaj drewno taniej niż w 2017 r. Ceny zbliżone do tegorocznych powinny obowiązywać również w przyszłym roku - informuje w "Puls Biznes".

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Ceny najważniejszych grup surowcowych oferowanych przez LP są w tym roku niższe niż w minionym. W przypadku najcenniejszego drewna, jakim jest tartaczne liściaste, to pierwsza obniżka cen od sześciu lat - podje gazeta.

Za przecenami stoją oczywiście zeszłoroczne wiatrołomy, efekt "huraganu stulecia". To z ich powodu Lasy zwiększają podaż drewna zaliczanego do najczęściej kupowanych kategorii - czytamy.



Jak wskazuje "PB", LP zaczęły sprzedawać drewno z wiatrołomów już w zeszłym roku, będą to robić w tym, ale także w 2019 r.



LP chcą, by poziom cen oferowanego w przyszłym roku towaru nie różnił się od cen tegorocznych.

Chcemy zachować ceny na poziomie roku 2018, choć planujemy również pewne ich korekty. Zakładamy, że będą one korzystne dla obu stron transakcji, czyli dla Lasów i dla odbiorców - powiedział cytowany w "PB" dyrektor biura marketingu w dyrekcji generalnej LP Andrzej Ballaun.

(ph)