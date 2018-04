Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "BBB+/A-2"- podała agencja w piątek w komunikacie. Perspektywę ratingów podniesiono do pozytywnej ze stabilnej.

Zdj. ilustracyjne / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej został potwierdzony na poziomie "A-/A-2", również z pozytywną perspektywą.

Wszystkie 14 ośrodków zapytanych przez PAP Biznes odpowiedziało, że nie spodziewa się w piątek zmiany ratingu Polski przez S&P. Trzech ekonomistów oczekiwało podniesienia perspektywy.

Spodziewamy się, że mocna ekspansja polskiej gospodarki będzie kontynuowana w 2018 r., wobec solidnego popytu zewnętrznego, hojnych transferów z UE oraz odporności fundamentów Polskiej gospodarki, która jest duża, zdywersyfikowana oraz otwarta. Dlatego też rewidujemy perspektywę ratingu do pozytywnej ze stabilnej oraz potwierdzamy ratingi - napisano w komunikacie do decyzji.



Mimo to, szacujemy, że wzrost PKB ostatecznie spadnie do prognozowanego przez nas długoterminowego poziomu potencjalnego, czyli 2 proc., z uwagi na kurczące się zasoby pracy, presję płacową oraz niepewne otoczenie globalne - dodano.



Pozytywna perspektywa wskazuje na podwyższone szanse na podwyżkę ratingu w horyzoncie 24 miesięcy.



Agencja wskazała, iż może obniżyć ratingi Polski, jeżeli, w przeciwieństwie do prognoz S&P:



-wzrost gospodarczy i sytuacja fiskalna mocno się pogorszy, a polityka monetarna ukaże się nieadekwatna, by ochronić gospodarkę przed średnioterminowymi konsekwencjami jej przegrzania

-agencja zauważy wzmożoną aktywność quasi-fiskalną instytucji pod kontrolą państwa, w tym banków, co mogłoby osłabić finanse rządowe

-pogorszą się zewnętrzne warunki finansowania, w tym dojdzie do zawieszenia transferów UE



Podwyżka ratingu może nastąpić jeżeli:

- gospodarka będzie rozwijać się w mocnym tempie, bez generowania dużych zewnętrznych potrzeb finansowania, a relacja długu do PKB pozostanie na wyraźnie spadkowej ścieżce, na przykład w scenariuszu jednoznacznych nadwyżek budżetowych

- Polska zmodyfikuje politykę budżetową, by przygotować się na wzrost presji na budżet ze strony kurczącej się i starzejącej populacji w wieku produkcyjnym.



Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch to "A-" (jeden poziom niżej niż Moody's). Perspektywy obu ocen są stabilne.



Rating S&P na poziomie "BBB+" to dwa poziomy w dół względem Moody's.



Daty pozostałych przeglądów ratingu Polski w 2018 r.:



8 czerwca - Fitch

14 września - Moody's

12 października - Fitch, S&P.