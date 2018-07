W Kanadzie wygłodzony lis polarny utknął na topniejącym skrawku góry lodowej. Para, która w tym dniu wybrała się na połów krabów, na początku myślała, że to mała foka. Mallory Harrigani i jej chłopak Cliff Russell, aby uratować przerażonego lisa, musieli rozkuć lód i wyłowić go z wody. Następnie wypuścili go na wolność.

