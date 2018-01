To eksponat z duszą. Do muzeum w Kamieniu Pomorskim trafił XIX-wieczny kufer. Przez 120 lat towarzyszył on rodzinie pani Julii, mieszkanki Kamienia, która na starość zdecydowała się przekazać eksponat do muzeum.

Kufer był własnością jednej rodziny przez 120 lat /Materiały prasowe

