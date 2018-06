Z tym psem nie zginiesz! Maluch przygotowywany do roli psa policyjnego zaprezentował na szkoleniu w stolicy Hiszpanii Madrycie coś, co z boku wygląda na… masaż serca! Kiedy policjant padł na ziemię, pupil o wdzięcznym imieniu Poncho dopadł mężczyznę i postanowił przywrócić go do życia.

