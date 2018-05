To był podarunek od włoskiego producenta luksusowych aut. W 2017 roku papież Franciszek dostał Lamborghini Huracán RWD. Teraz samochód pójdzie pod młotek. 12 maja zostanie wylicytowany na aukcji w Sotheby’s.

/ foto. www.lamborghini.com /

Lamborghini Huracán RWD, które papież Franciszek dostał w zeszłym roku, to specjalnie dla niego wyprodukowana wersja w kolorze białym ze złotymi elementami - to w zamyśle nawiązuje do kolorów flagi Watykanu.

Cacko ma zostać wylicytowane 12 maja w domu aukcyjnym Sotheby’s w Monako. Szacuje się, że zostanie sprzedane za zawrotną kwotę od 250 tysięcy euro do 350 tysięcy euro.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

(j.)