Już dziś do Bułgarii dotrze sześć żubrów odłowionych w lasach Nadleśnictwa Lutowiska w Bieszczadach. Zasilą stado hodowane w półwolnej zagrodzie Voden Iri Hisar w pobliżu miejscowości Ostrovo.

/ Artur Reszko / PAP

Żubry w Bułgarii pojawiły się w 1961 roku. Wtedy do zagrody Voden przewieziono z Polski dwie samice i dwa samce; zwierzęta pochodziły z Niepołomic. Aktualnie żyją tam 32 żubry.



Zwierzęta odłowione w Bieszczadach pochodzą z dzikiego stada bytującego w dolinie Sanu pod Otrytem. - Zostały złapane w leśnictwie Tworylczyk w nocy z 21 na 22 marca. Po przejściu badań weterynaryjnych zostały zakwalifikowane do transportu. Są to cztery krowy i dwa byki w różnym wieku - tłumaczy rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek.



Populacja żubrów w Bieszczadach osiągnęła w tym roku prawie pół tysiąca osobników. Pierwsze żubry sprowadzono w Bieszczady - po ponad dwóch wiekach nieobecności - w 1963 roku. Należą do rasy białowiesko-kaukaskiej. Są potomkami żubra z Kaukazu i samic bytujących w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach prywatnych. Obecnie zamieszkują wyłącznie w Bieszczadach, w pozostałych ośrodkach w Polsce żyją żubry czystej linii białowieskiej.