Donald Tusk złożył propozycję, aby waloryzacja 500+ nastąpiła wcześniej niż chce tego PiS. Czy wchodzi w grę wyrażenie zgody na taką zmianę? Czy na przeszkodzie stoi jedynie to, że jest to pomysł lidera opozycji? W środę o poranku porozmawiamy też o pozostałych, dość sensacyjnych obietnicach rządzących, takich jak darmowe leki dla seniorów, młodzieży i dzieci oraz o darmowych autostradach. Gościem naszego dziennikarza Tomasza Weryńskiego będzie Marek Suski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Początek rozmowy w Faktach RMF FM o 7:00, a następnie w internetowym Radiu RMF24.

Marek Suski / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Hasła rzucone przez Jarosława Kaczyńskiego o darmowych lekach i autostradach zmuszają do pytania, jak to w praktyce będzie wyglądać. Czy to możliwe, żebyśmy po naszym kraju jeździli wszędzie bezpłatnymi autostradami? Jak rząd chce zmusić prywatnych operatorów? Ile to może kosztować? O co chodzi z darmowymi lekami, czy będzie to coś w rodzaju udogodnień, jakie obecnie mają seniorzy 75+?

Wzrost wydatków ze względu na waloryzacje 500+ łatwo obliczyć, ale jeśli zsumujemy wydatki związane z wprowadzeniem 14. emerytury na stałe, darmowych leków i autostrad, a także z obietnic wyborczych, które zapewne dopiero poznamy, to zrobi nam się niebezpiecznie wysoka kwota. Czy PiS idzie na całość? Czy w walce o trzecią kadencję nie będzie kalkulacji? Czy celem jest tylko wygranie wyborów?

Poseł PiS Marek Suski w środę o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!