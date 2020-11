„Nie jest wcale dobrze, ponad 20 tys. zakażeń dziennie, setki zmarłych to są dane dramatyczne. Natomiast liczę na to, że krzywa wzrostu wypłaszczy się w sposób trwały i wtedy, jeśli chodzi o sklepy, mam nadzieję, że grudzień – czyli ten miesiąc kluczowy z punktu widzenia obrotu w handlu – będzie już miesiącem ze sklepami otwartymi” – mówił o pandemii w Polsce Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, Jarosław Gowin.

Minister rozwoju, pracy i technologii dopytywany o to, kiedy zapadnie decyzja o ewentualnym terminie otwarcia sklepów meblowych, stwierdził: Uchylę rąbka tajemnicy, dzisiaj będą kolejne konsultacje. Mam nadzieję, że każda z tych telekonferencji przybliża nas do pozytywnej decyzji. Może pan redaktor czy słuchacze zadawać sobie pytanie, dlaczego minister gospodarki tak dużą uwagę przywiązuje do sklepów meblowych. Otóż one są elementem systemu naczyń połączonych z przemysłem meblowym, który jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiego eksportu (...). Warto wspierać przemysł meblowy poprzez otwarcie sklepów.

Mam pełne zaufanie do pana ministra Mariusza Kamińskiego. Czekam na wyjaśnienia - tak doniesienia o możliwej dymisji szefa MSWiA w związku z działaniami policji m.in. podczas Marszu Niepodległości skomentow Jarosław Gowin.

Minister rozwoju, pracy i technologii był też pytany o to, dlaczego wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński milczy w sprawie zajść z 11 listopada. Pan premier Kaczyński bardzo rzadko występuje w mediach, natomiast codziennie nadzoruje funkcjonowanie tych kilku resortów (...). Wiem, że trzyma rękę na pulsie - tłumaczył Jarosław Gowin.

Pytany o odpowiedzialność za zamieszki podczas Marszu Niepodległości, wicepremier wskazuje na organizatorów: Podstawowa odpowiedzialność, to odpowiedzialność prawna organizatorów. Mnie się bardzo podobała ta koncepcja przejazdu niepodległości, niestety okazało się, że organizatorom wymknęło się to spod kontroli, a obok wielu uczestników tego wydarzenia, którzy mieli taką motywację patriotyczną, pojawiły się grupy chuliganów i niestety doszło do starć. Okoliczności są wyjaśniane - zaznaczył.