„Realizujemy nasz scenariusz i krok po kroku wszystkie pomysły, które będziemy wdrażać, realizować” – powiedziała wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus w nawiązaniu do sytuacji w telewizji publicznej i Polskiej Agencji Prasowej, zastrzegając, że nie może zdradzić wszystkich szczegółów. Minioną noc w redakcji spędził - jak wynika z informacji RMF FM - prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Joanna Scheuring-Wielgus / Archiwum RMF FM

POSŁUCHAJ ROZMOWY PIOTRA SALAKA Z JOANNĄ SCHEURING-WIELGUS W INTERNETOWY RADIU RMF24

Gość Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 podkreślała przy tym, że wszystkie zmiany w telewizji, po ogłoszeniu nowych władz mediów publicznych przez ministra Sienkiewicza, są zgodne z prawem.

"Wierzymy w naszych prawników, w naszych fachowców. Działamy zgodnie z ich ekspertością" - powiedziała.

Nawiązując do okupacji siedziby telewizji przez polityków PiS, podkreśliła: "To co się dzieje, jeżeli chodzi o zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości, jest dodatkowym argumentem dla nas, dla większości demokratycznej, aby wszystkie działania, jakie wdrażamy, się odbywały".

"Ja nie znam takiej sytuacji, żeby politycy w jakimkolwiek innym kraju okupowali publiczne instytucje. To też pokazuje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości dalej nie rozumieją, że media publiczne nie są własnością ani żadnego polityka, ani żadnej partii" - argumentowała Joanna Scheuring-Wielgus w rozmowie z naszym dziennikarzem Piotrem Salakiem.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy.