"Na to jest zdecydowanie za wcześnie - Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma z kim przegrać. Pamiętajmy, że jeśli spojrzymy na te ostatnie sondaże, to nie jest tak, że PiS jest w stanie osiągnąć samodzielną większość. Prowadzenie w sondażach niekoniecznie oznacza zdolność do sformowania większości w Sejmie" - mówił gość Rozmowy w południe w RMF FM Marcin Duma. W ten sposób prezes Instytut Badań Rynkowych i Społecznych odpowiedział na pytanie, czy Jarosław Kaczyński może mieć przeświadczenie, że nie ma już z kim przegrać.

Wideo youtube Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes IBRiS: PiS wciąż ma z kim przegrać Gość Mariusza Piekarskiego zauważył ponadto, że kłótnie w opozycji z pewnością działają na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. "Opozycja zajmuje się sobą, kłóci się, a pamiętajmy, że te kłótnie są zawsze powodem do tego, iż wyborcy niechętnie patrzą na takie środowisko. Co więcej, z pewnością kupuje to też czas PiS-owi na zbudowanie narracji, wdrażanie swoich komunikatów i konsekwentne prowadzenie kampanii oraz daje pozwolenie stronie opozycyjnej, żeby się dalej kłóciła" - podkreślił Marcin Duma na antenie RMF FM. "Ja nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, w którym jedna lista jest najlepszym rozwiązaniem. Na pewno jest przedmiotem gry politycznej, którą teraz obserwujemy" - podkreślił. Gość Rozmowy w południe w RMF FM zauważył jednak, że jedna lista ma zalety, bo jej sformowanie spowoduje, iż PiS spadnie w sondażach na drugie miejsce. "Czy to jest dużo? Tak, to jest dużo, bo z pewnością pozwoli uruchomić nadzieję, zmobilizować wyborców i tchnąć w nich nadzieję i wiarę w zwycięstwo" - tłumaczył prezes IBRiS. Zobacz również: Szefowa KBW: Zdążymy ze zmianami przed wyborami, ale obawy są

Opracowanie: Renata Gaweł