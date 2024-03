"Wszystkie ćwiczenia odbywają się w kontekście wojny w Ukrainie i agresywnego zachowania szczególnie Rosji, więc te manewry mają sprawdzić możliwości, ale też pokazać, że NATO jest gotowe do działania szczególnie na flance wschodniej. Właśnie flanka północno-wschodnia jest najbardziej zainteresowana, aby to „odstraszanie” w stosunku do Rosji miało miejsce" - mówił płk Maciej Matysiak w Rozmowie w południe w RMF24.