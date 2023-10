"Trzeba zacząć od sądów powszechnych. To jest największy problem i największa bolączka" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 prof. Marcin Matczak, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. W ten sposób odpowiedział na pytanie, od czego zacząć reformę sądownictwa, aby odblokować środki z KPO.

Marcin Matczak / RMF FM

"Chcę od razu powiedzieć, dlaczego Unia Europejska stawia taki warunek. Zasadą dawania pieniędzy komuś na robienie czegoś jest to, żeby w przypadku, gdy ktoś te pieniądze defrauduje, coś z nimi złego robi, był niezależny arbiter, który może to ocenić. Istnieje tylko jeden taki niezależny arbiter, to są sądy. Cały problem, który miał PiS z KPO polegał na tym, że chciał wziąć pieniądze, a jednocześnie chciał kontrolować arbitrów, czyli sądy, które miały kontrolować wydawanie tych pieniędzy" - mówił gość Piotra Salaka.

"Trzeba zacząć przede wszystkim od tego, żeby w naszych sądach orzekały osoby, które są prawdziwymi sędziami, a nie neo-sędziami" - kontynuował.

