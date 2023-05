„Wybór jest bardzo prosty - koniec Zjednoczonej Prawicy oznacza powrót Donalda Tuska i liderów opozycji do władzy” - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Jacek Ozdoba. „Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę i naszym priorytetem jest dzisiaj start z Prawem i Sprawiedliwością. To jest oczywiste, że trwa koalicja” - zapewnił wiceminister klimatu i rzecznik Suwerennej Polski.

Traktujemy wspólny start jako priorytet, bo uważamy, że to jest najlepsza formuła dla Polski - dodawał Jacek Ozdoba.

Jeżeli się dogadamy w kwestiach programowych, miejmy nadzieję, że nasi przyjaciele z PiS podzielą dalej opinię ws. podejścia do Unii Europejskiej, bo większość z nich reprezentuje takie podejście jak my - mówił nasz gość. W najbliższym czasie zakomunikowana zostanie, jaka jest decyzja kierunkowa posłów Suwerennej Polski wchodzących w klub PiS - dodał.

Roch Kowalski dopytywał Jacka Ozdobę o to, jak Suwerenna Polska zagłosuje ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Na początku maja złożyli ją Sejmie posłowie PiS. Przewiduje ona zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego TK z 10 do dziewięciu, a także zmniejszenie liczby pełnego składu TK - z 11 do dziewięciu sędziów.

Nie powiedzieliśmy, że zagłosujemy przeciwko ustawie o Trybunale Konstytucyjnym - stwierdził Jacek Ozdoba. Zagłosowaliśmy w komisji, aby dalej procedować nad tym projektem. Mamy wiele uwag. Jest też wiele plusów - mówił rzecznik Suwerennej Polski. Decyzję kierunkową już podjęliśmy, ale nie jestem zobowiązany do tego, by o tym mówić - podkreślił.