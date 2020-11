"Może się okazać, że po nocy wyborczej będzie prowadził jeden kandydat, a po przeliczeniu wszystkich głosów wygra inny kandydat" - tak o dzisiejszych wyborach prezydenta USA mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Zbigniew Lewicki. "To jest najgorszy scenariusz, który może doprowadzić do wybuchu zamieszek" - podkreślał amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. "Jeżeli wyborcy zagłosują racjonalnie, to wygra Trump, jeżeli emocjonalnie - to Biden" - stwierdził gość Roberta Mazurka.

