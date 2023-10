"Mówimy tylko tyle, że człowiek ma mieć prawo wyboru, kiedy przejdzie na emeryturę. To ma być dla kobiet od 60. roku życia, a mężczyzn - od 65. roku życia" - tak o polityce Prawa i Sprawiedliwości w sprawie emerytur mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych opowiedział się też za wprowadzeniem emerytur bez podatku.

Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich Jarosław Kaczyński przedstawił propozycję wprowadzenia emerytur stażowych. Ma to by 38 lat pracy dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Wielu komentatorów zauważa - co przypomniał Robert Mazurek - że takie świadczenia mogą być bardzo niskie. Gość RMF FM nie chciał się z tym zgodzić

Najniższa emerytura, która w tej chwili jest dostępna, to 1580 zł. Wszyscy, którzy będą chcieli na emeryturę stażową przejść, to takie pieniądze dostaną minimum, chyba że ze składek będzie wynikało więcej - zaznaczył Wdówik.

Kandydat PiS do Sejmu stwierdził, że wprowadzenie emerytur stażowych nie jest obniżeniem wieku emerytalnego. Rozmawiałem ostatnio z pielęgniarką, która powiedziała: "Boże, jak ja czekam na emerytury stażowe". Dlaczego? Dlatego że ona wtedy dostanie to, co jej ze składek będzie wynikało, ale nie mniej niż minimalną. Do tego będzie mogła dalej pracować w takim wymiarze, jaki jej będzie pasował - zaznaczył wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

W rozmowie pojawił się też wątek propozycji Trzeciej Drogi, która postuluje za wprowadzeniem emerytury bez podatku. Zlikwidowaliśmy podatek do 2,5 tys. zł. (...) Z całą pewnością, jeżeli zostanę w ministerstwie, będziemy analizować te rozwiązania - zapewnił. Dodał, że PiS doskonale wie, czego ludzie potrzebują. Proszony o zdeklarowanie się, czy jest za emeryturą bez podatku, powiedział: Jestem za.

Wdówik o debacie: Mateusz Morawiecki był najlepszy

Trzeba pytać pana Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego nie przyszedł (na debatę - przyp. RMF FM), ale myślę, że ten, który przyszedł - Mateusz Morawiecki - był najlepszy - tak na pytanie o to, dlaczego Jarosław Kaczyński nie wziął udziału w debacie wyborczej organizowanej przez TVP, odpowiedział na antenie RMF FM Paweł Wdówik.

Kandydat PiS do Sejmu przypomniał, że lider PiS zapowiadał, iż stanąłby do debaty z Manfredem Weberem, przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. W narracji PiS Weber jest "szefem Tuska". W momencie, kiedy mamy polityka, który działa wyłącznie na polecenie zewnętrzne, to dlaczego z nim rozmawiać? - zaznaczył.