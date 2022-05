"Rosjanie będą dążyć do tego, aby wykończyć Ukrainę ekonomicznie, aby wykończyć Ukrainę energetycznie. Czas gra na korzyść rosyjską" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. "Ograniczyli swoje oczekiwania i w tej chwili próbują posuwać się do przodu małymi krokami, ponieważ nie stać ich na dużą ofensywę" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

Wciąż nie mamy pewności, czy wszyscy obrońcy Azowstalu w Mariupolu opuścili zakład. Nie wykluczam, że znaleźli się też w grupie obrońców tacy, którzy uznali, że nigdy nie złożą broni, będą się bić do ostatniego naboju - mówił Dębski.

Co dalej? Idealnym rozwiązaniem jest wymiana jeńców. Z wymianami jeńców jest tak, że to zawsze jest proces negocjacji. To była rosyjska obietnica. My znamy siłę, wagę oraz długotrwałość słów rosyjskich, więc trzeba do tego podchodzić ostrożnie - zaznaczył dyrektor PISM.

Komitet śledczy Rosji teraz przesłuchuje obrońców Azowstalu. To jest odpowiedź oczywiście na dochodzenie prowadzone przez władze ukraińskie w sprawie sprawców rzezi w Buczy i innych miejscowościach. Ukraińcy prowadzą dochodzenie i stawiają zarzuty w sprawie zbrodni wojennych, to samo robią Rosjanie. Chodzi także o to, żeby do negocjacji o ewentualnej wymianie przystępować na równych prawach, równych zasadach. Skoro wy macie naszych zbrodniarzy wojennych, to my mamy waszych. Fakty nie mają znaczenia - podkreślił gość RMF FM.

Co wiemy po miesiącu bitwy o Donbas? Rosjanie mają kłopot z rozwinięciem dużej ofensywy w Donbasie, w związku z tym stopniowo ograniczają swoje cele. Ograniczyli swoje oczekiwania i w tej chwili próbują posuwać się do przodu małymi krokami, ponieważ nie stać ich na dużą ofensywę. Dowiedzieliśmy się, że Rosjanom brakuje ludzi, nawet nie tyle sprzętu, ludzi. Jeżeli przystępowali do wojny ze 160-170 tys. ludzi, 30 tysięcy (ofiar - red.) to jest całkiem dużo - zaznaczył Dębski.

W jakiej kondycji jest Ukraina po trzech miesiącach wojny? To jest bardzo poważny strategiczny problem. Rosjanie będą dążyć do tego, aby wykończyć Ukrainę ekonomicznie, aby wykończyć Ukrainę energetycznie. Czas gra na korzyść rosyjską. Ukraina jest państwem słabszym, biedniejszym. Pomoc z Zachodu jest poważna, ale im dłużej ta wojna będzie trwała, będą się pojawiały głosy (...) dlaczego akurat Ukrainie pomagamy, a nie gdzie indziej - mówił szef PISM.