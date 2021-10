"Z wszystkimi osobami trzeba rozmawiać. Pan Kołodziejczak ma dużo dobrych pomysłów. Sposób ich wdrożenia można przedyskutować. Chętnie się (z nim - przyp. red.) spotkam" - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, pytany o ewentualne spotkanie z liderem AgroUnii Michałem Kołodziejczakiem. "Nie popieram w żaden sposób wyrzucania na ulice żywności - to w naszej kulturze nie jest dobrze przyjęte" - zadeklarował, odnosząc się do formy protestów rolniczych. Pytany o błędy jego poprzednika Grzegorza Pudy, odparł: "relacje z rolnikami trzeba mocno poprawić. Choćby przez bardzo liczne spotkania".

Czy Beata Szydło byłaby dobrą kandydatką na prezydenta? Myślę, że niezłą. Po pierwsze - kobieta. Jeszcze chyba nie mieliśmy poważnej kandydatki, która byłaby z szansami na zwycięstwo. To by było ciekawe rozwiązanie - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Na pewno bym (ją - przyp. red.) wspierał. Będę wspierał każdego kandydata, którego wyasygnuje Prawo i Sprawiedliwość - dodał. Pytany o relacje łączące go z byłą premier, gość RMF FM oświadczył: "Jesteśmy przyjaciółmi w fazie zawodowej, politycznej - nie prywatnie".



Akcyza na cydr nie powinna być zlikwidowana - to by wyszło poza kontrolę. Ważne, by była porównywalna z takimi samymi niskoalkoholowymi produktami - np. z piwem - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM nowy minister rolnictwa. Piwo ma bardzo małą akcyzę. Jeśli cydr by miał taką samą akcyzę jak piwo to wtedy wszystko byłoby w porządku. To jest zadanie dla mnie - zapewnił Kowalczyk.