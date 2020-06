„Ten spadek na pewno wynika trochę z urealnienia sondaży, czyli powrotu elektoratu Koalicji Obywatelskiej - najprawdopodobniej wielu z tych wyborców wcześniej deklarowało, że nie pójdzie na wybory, skoro był apel o bojkot. Być może jest też tak, że (…) pewne sytuacje szkodzą prezydentowi, to niekoniecznie sytuacje przez niego spowodowane” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Łapiński pytany o przyczyny spadku poparcia dla Andrzeja Dudy w sondażach wyborczych.

Były rzecznik Andrzeja Dudy dopytywany o to, jakie sytuacje mogły zaszkodzić ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi, tłumaczył: Zamieszanie wokół Trójki, które mieliśmy kilkanaście dni temu i wokół piosenki Kazika Staszewskiego na pewno nie służyło kampanii. To nie jest tak, że akurat odchodzili wyborcy PiS-u, bo nagle uznali, że te zamieszanie wokół Trójki jest złe, tylko mobilizowała się druga strona, która uznała, że to jest kolejne przegięcie rządzących i trzeba iść na wybory. To pewnie miało odzwierciedlenie w sondażach.





Spór PO-PiS znów napędza spór polityczny

Znowu spór polityczny napędza oś podziału na linii Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość. Pojawienie się Rafała Trzaskowskiego, powrót tej partii na tory w granicach 25- 30 procent poparcia powoduje, że znowu mamy podział, który znamy od 2005 roku. Chyba każda strona trochę się na tym podziale żywi. Każda siła, czy projekt który próbował rozbić ten układ, do tej pory był skazywany na porażkę - mówił w RMF FM specjalista od PR.



Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, czy Rafał Trzaskowski byłby najłatwiejszym kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy w II turze wyborów, mówił: Jeśli nawet są takie kalkulacje oparte na badaniach, to różnie to może być. Druga tura zawsze jest trochę loterią, bo do końca nie wiemy, jakie będą przepływy między tymi kandydatami, którzy do II tury nie wejdą. Z wyborcami nie jest jak z skrzynką z piwem, że można sobie ją przestawić z jednego miejsca w drugie.