"To nie chodzi o to, że ja nie lubię Krzysztofa Bosaka, ja nie lubię tego co pan Krzysztof Bosak głosi i co głosi Konfederacja, bo Konfederacja głosi ciągle to samo, 'piątka Mentzena' to jest przecież skandal. Lewica zawsze uważała, że Konfederacja nie powinna mieć miejsca w Prezydium Sejmu, jako jedyni głosowaliśmy przeciwko"- mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM Włodzimierz Czarzasty.

Wideo youtube "Wszystkie marzenia o demokratycznym podejściu Konfederacji do Polski, do życia, zostały ugaszone gaśnicą prawdziwej twarzy Konfederacji, a ta twarz to jest Braun" - usłyszał od swojego gościa Robert Mazurek w Porannej rozmowie RMF FM.

Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że Lewica złożyła wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Powodem - zdaniem Czarzastego - jest umożliwienie Grzegorzowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia w parlamencie. "W sprawie Krzysztofa Bosaka, chciałem powiedzieć jeszcze jedno, my nie zmienimy jako Lewica zdania w tej sprawie, pani Żukowska złożyła w imieniu całego klubu wniosek i nie będzie żadnych targów w tej sprawie".

Czy cała koalicja jest w tej sprawie zgodna? - dopytywał prowadzący. "Nie wiem, będziemy mieli spotkanie w tej sprawie, my głosowaliśmy przeciwko, Platforma się wstrzymała, a Trzecia Droga była za"- mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy. Robert Mazurek zauważył, że jeśli Krzysztof Bosak zostanie odwołany ze stanowiska wicemarszałka Sejmu, to w Prezydium Sejmu nie będzie przedstawiciela opozycji. "Bardzo uprzejma prośba do Prawa i Sprawiedliwości, niech PiS zgłosi swojego przedstawiciela - będziemy te osobę głosowali" - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM. Artykuł w trakcie aktualizacji. Zobacz również: Petru do Konfederacji: Jak wyrzucicie Brauna, nie stracicie wicemarszałka

