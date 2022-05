"Gdyby Putin był naszym zachodnim agentem, nie mógłby lepiej wypełniać zadania. Skompromitował Rosję, zdegradował jej gospodarkę, ośmieszył jej przemysł zbrojeniowy, jej armię. Przyspieszył transformację energetyczną Europy, a co za tym idzie - odebranie Rosji jej głównego towaru eksportowego, czyli nośników energii. Jeszcze skonsolidował Unię Europejską i NATO, NATO powiększył" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski. "Imponująca lista" - dodał ironicznie gość Tomasza Terlikowskiego.

Radosław Sikorski / Tytus Żmijewski / RMF FM

Czy Turcja zablokuje wejście Finlandii i Szwecji do NATO? Wydaje mi się, że prezydent Erdogan będzie twardo negocjował. Sam on i Turcja mają problemy w NATO. Zdaje się, że zawieszone jest członkostwo Turcji w programie F-35 i są pewne kłopoty w programie F-16 ze względu na to, że Turcja kupiła rosyjskie systemy przeciwlotnicze S-300. Erdogan będzie to rozgrywał także w swoich relacjach z prezydentem Putinem. Z jednej strony dostarcza drony Ukrainie, a z drugiej jest w dialogu z prezydentem Putinem. Zdaje się, że jest gwarantem wycofania się bojowników ukraińskich z Azowstalu - analizował w RMF FM były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. To będzie skomplikowana gra - ocenił.

Kanclerz Niemiec w Moskwie powiedział i Putinowi, i publicznie, że za jego kanclerstwa Ukraina nie wejdzie do NATO. Dał Putinowi de facto moratorium, co obraża zupełnie deklarowany cel wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie. To nie może być o NATO, skoro członkostwo Ukrainy z NATO jest czysto hipotetyczne - podkreślał Sikorski.