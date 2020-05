„Nie widzimy spadku epidemii. Cały czas liczba zakażeń utrzymuje się codziennie między 300 a 500 osób. Trudno mówić o tym, że mamy jakąś zmianę” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Podkreślił także, że nie był zwolennikiem noszenia maseczek, bo "wiele osób mogło zrobić sobie krzywdę".

Prof. Robert Flisiak

Prof. Robert Flisiak: Nie byłem zwolennikiem maseczek. Wiele osób mogło zrobić sobie krzywdę

Prof. Flisiak podkreślił, że znoszenie obostrzeń teraz to jego zdaniem “pewien eksperyment". Jeśli się okaże, że mimo że odmrażamy, gdy jest stała liczba zachorowań, a te zachorowania nie wzrosną, to będzie to być może znaczyło, że te obostrzenia w ogóle nie były potrzebne - mówił.

Stwierdził także, że nie uśmiecha się do niego wizja dużego wesela w czasie epidemii. Myślę, że to jest bardzo duże ryzyko, że z takiego wesela będziemy mieli ognisko epidemiczne, zwłaszcza w województwach, w których dalej obserwujemy wysoką liczbę zakażeń - mówił Flisiak.

Marcin Zaborski wskazał, że w Polsce wykonuje się coraz więcej testów na koronawirusa. Prof. Flisiak stwierdził jednak, że ta większa liczba dotyczy głównie jednego regionu - Śląska. W pozostałych regionach jest tendencja spadkowa. Sprzyja temu ograniczenie dostępu do testowania, chociażby przez prowadzony ostatnio wymóg wprowadzania każdego testowanego pacjenta do rejestru - powiedział.

Flisiak powiedział także, że nigdy nie był zwolennikiem szerokiego nakazu noszenia maseczek. Uważałem, że są one potrzebne w miejscach skupisk ludzkich, natomiast są zupełnie zbędne na otwartej przestrzeni - mówił. Wiele osób mogło zrobić sobie krzywdę, bo noszenie tej samej maseczki przez wiele godzin mogło grozić dodatkowymi zakażeniami. Na pewno to nie sprzyjało ochronie przed rozprzestrzenianiem się zakażeń - dodał.

Prof. Flisiak był także pytany, czy wybierze się do lokalu, by oddać głos w wyborach prezydenckich, jeśli te odbędą się pod koniec czerwca. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna w regionie. Jeśli będzie taka, jak w tej chwili, czyli będą to pojedyncze zachorowania, to będę głosował bezpośrednio. Natomiast w regionach, w których jest dużo zachorowań, to głosowanie powinno być pośrednie - mówił. Jeżeli będzie miejsce w Polsce, w którym rozprzestrzenianie się zakażenia będzie tak intensywne, jak to miało miejsce w połowie kwietnia, wówczas należy rozważyć dużą ostrożność w głosowaniu - podkreślił gość RMF FM.

Prof. Robert Flisiak: Decyzje dotyczące rozmrażania rzeczywistości są związane z kalendarzem wyborczym

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM, Marcin Zaborski zapytał prof. Flisiaka, na jakim etapie epidemii jesteśmy. Na tym polega problem, że nie wiemy. Nie wiemy dlatego, bo nie testowaliśmy wystarczająco dużo, w związku z tym nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego szczytu krzywej epidemicznej. Wbrew temu, co się mówi my nie mamy wypłaszczonej krzywej. Ona jest po prostu obcięta na poziomie wydolności diagnostycznej - odpowiedział lekarz.

Marcin Zaborski zapytał też swojego gościa o to, czy powinniśmy się zaszczepić na koronawirusa, gdy szczepionka będzie już dostępna. Ja na pewno się zaszczepię. Nawet jeżeli będzie to jeszcze w trakcie badań klinicznych - odpowiedział profesor. Zastrzegł jednak, że jego zdaniem szczepionka nie powinna być obowiązkowa: Bo obowiązek w obecnych czasach, w obecnej sytuacji może spowodować wprost przeciwny efekt. Zwłaszcza w Europie, w której narastają ruchy antyszczepionkowe.

Prof. Flisiak powiedział też, że w niektórych szpitalach już widać spadek nakładów na oddziały zakaźne. Niestety są symptomy tego, że wraz ze złagodzeniem się epidemii administracja niektórych szpitali podejmuje działania przywracające tak jakby "stary porządek", czyli znowu redukujące świadczenia na oddziały zakaźne. Już teraz nawet, gdy tak naprawdę nie widzimy jeszcze końca epidemii. Ten koniec został tylko zaanonsowany przez ministra.

Marcin Zaborski zapytał też, czy, zdaniem profesora, politycy wyciągną wnioski z epidemii. To się okaże dopiero w przyszłości. Obawiam się, że nie, bo politycy z natury kierują się kalendarzem wyborczym. Obawiam się, że ta epidemia nie spowoduje gwałtownego zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną w ogóle - odpowiedział prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Na pytanie, czy jego zdaniem podejmowane dziś decyzje dotyczące rozmrażania rzeczywistości są związane z kalendarzem wyborczym, prof. Flisiak odpowiedział: Myślę, że tak. Niestety.