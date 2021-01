"Nie potrafię odpowiedzieć, czy otwarcie galerii jest bezpieczne. Wiem, że zrobienie tego w sposób bezmyślny, bez większego zastanowienia, będzie miało negatywne skutki" - mówił na antenie RMF FM wirusolog prof. Krzysztof Pyrć. Gość Marcina Zaborskiego był też pytany, czy możemy sobie pozwolić na otwarcie stoków narciarskich.

Prof. Krzysztof Pyrć był gościem Marcina Zaborskiego / Jakub Rutka / RMF FM

Nie potrafię odpowiedzieć, czy otwarcie galerii jest bezpieczne. Wiem, że zrobienie tego w sposób bezmyślny, bez większego zastanowienia, będzie miało negatywne skutki - mówił na antenie RMF FM wirusolog prof. Krzysztof Pyrć.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM był też pytany, czy możemy sobie pozwolić na otwarcie stoków narciarskich.

Zjeżdżając samodzielnie po stoku, zagrożenia dla innych nie stanowimy. Ale już apres-ski jest doskonałym medium do przenoszenia się wirusa, widzimy to na przykładzie Austrii - odpowiedział prof. Krzysztof Pyrć.

Gość Marcina Zaborskiego podkreślił też, że nie możemy mówić o tym, że pandemia została całkowicie opanowana.

Do zapanowania nad pandemią jeszcze kawałek drogi (...) dopóki nie osiągniemy względnego bezpieczeństwa - podkreślał prof. Pyrć.

Wchodzimy w okres, kiedy jest bardzo dużo ozdrowieńców, którzy powoli zaczną tracić odporność - alarmował prof. Pyrć w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Wirusolog jest też sceptyczny, co do planów wielu krajów, żeby do lata uzyskać odporność stadną. Trzeba myśleć pozytywnie, natomiast dostępność szczepionek pozostawia pewne wątpliwości w tym temacie - stwierdził.

Wirusolog uspokajał też, że szczepionka jest skuteczna w przypadku mutacji koronawirusa.

Na razie te wiadomości, które docierają w ostatnich dniach nie są takie złe. Bo okazało się, że ten wariant z RPA, który budził największy niepokój poddaje się tej odpowiedzi, która powstaje po szczepieniu, przynajmniej jedną ze szczepionek - stwierdził.

Prof. Pyrć mówił też, że póki co nie zaszczepiłby się rosyjską szczepionką Sputnik V.

Nie dlatego, że jest rosyjską szczepionką Sputnik, ale dlatego, że nie mamy dostępu do żadnych danych dotyczących bezpieczeństwa albo skuteczności. Jeżeli kiedykolwiek instytut z jakiegokolwiek kraju świata złoży papiery i Europejska Agencja Leków to zatwierdzi, to również wtedy Sputnikiem się zaszczepię - powiedział Pyrć.