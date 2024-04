„Kumulacja jest ogromna” – przyznała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nawiązując do 135 mld euro z Unii Europejskiej. „To jest szansa ogromna i tej szansy nie wolno zaprzepaścić” – dodała minister funduszy i polityki regionalnej. Teraz przed rządem stoi wyzwanie. Jak mówiła Pełczyńska-Nałęcz, „zainwestowanie tych pieniędzy w sensowny sposób”.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM wyjaśniała, że miliardy z KPO są pożyczką europejską, zaciągniętą na bardzo korzystnych warunkach. Jak się zadłuża cała Unia Europejska to jest bardziej korzystne. Część grantowa nam się bardzo opłaca - stwierdziła.

W poniedziałek wpłynęło pierwsze 6 mld euro. Rząd już przygotowuje kolejne wnioski o płatność, które złoży po wakacjach. Dzięki temu kolejne środki wpłyną do końca roku. To maksimum to będzie do 10 mld euro, ale najpewniej to będzie mniej, bo to będzie zależało od tempa inwestycji, a jesteśmy opóźnieni - powiedziała rozmówczyni dziennikarza RMF FM Piotra Salaka.

Minister przyznała też, że rząd chce przeprowadzić rewizję KPO. Rewizja nie jest wymogiem, jest naszą decyzją rządową - dodała.

Do końca kwietnia Rada Ministrów ma przyjąć ostateczny pakiet, a to pozwoli na złożenie do KE formalnego wniosku o rewizję. Dopiero potem będą wnioski o płatność.

Rewizja KPO łączy się z kamieniami milowymi, jednak jak twierdzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, rewizja nie będzie dotyczyć praworządności. Jeśli chodzi o praworządność to tu zmiany nie będzie. Te kamienie milowe zostały wypełnione w takim stopniu, że mogliśmy wnioskować o pieniądze i otrzymać płatność. Natomiast praworządność to jest rzecz ciągła. To nie jest inwestycja, którą zrealizujemy, pokażemy, koniec. My się musimy do niej cały czas stosować - wyjaśniła. Dodała, że kamienie milowe dotyczące praworządności Polska wypełniła w stopniu satysfakcjonującym dla KE.

