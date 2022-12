"Ja wolę mieć mniej posłów niż doprowadzić do tego, żeby PiS wygrał następne wybory. Mówię to każdemu z liderów, z którymi rozmawiam. Jasno kładę to na stole. Tu nie chodzi o moje stanowiska, tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli 69 (posłów – przyp. red.), a nie 75 czy odwrotnie. Chodzi o to, żebyśmy wygrali, mogli robić nasze rzeczy" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia, lider Polski 2050, pytany, czy możliwe jest dogadanie się całej opozycji i start na wspólnych listach.

Szymon Hołownia / Karolina Bereza / RMF FM

Hołownia: Wolę mieć mniej posłów niż doprowadzić do tego, żeby PiS wygrał

Będzie wspólny start z PSL i Koalicją Polską? "To się okaże. To zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od tego, który scenariusz będzie najlepszy taktycznie, dla zwycięstwa obozu demokratycznego z PiS-em. Mówię o tym z pełną konsekwencją od 1,5 roku, czas decyzji się zbliża, ale powinna ona zostać podjęta mniej więcej 9 miesięcy przed wyborami" - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Dlaczego akurat 9 miesięcy? "Dlatego, że to przykład czeski, który bardzo intensywnie analizowaliśmy. Tam też był (Andrej) Babisz, z którym wszyscy mówili, że nie da się wygrać. Został politycznie rozsmarowany przez dwie stworzone sensownie koalicje, dwa bloki, które powstały na 9 miesięcy przed wyborami. Cała rzecz polega na tym, że przy tej silnej presji PiS-u zrobienie tego za wcześnie, czyli np. jakbyśmy zrobili jedną, czy dwie listy półtora roku temu, albo rok temu, do wyborów ona dojechałaby w szczątkach ze względu na presję zewnętrzną i wewnętrzną. Ludzie by się pokłócili w regionach, jest mnóstwo liderów, jest sporo interesów. Kiedy taki projekt jednoczenia, który nigdy w polityce nie jest prosty, się odpala, to trzeba go odpalać w takim momencie, w którym on ma perspektywę tylko jechać do góry, nie zatrzymywać się, budować się. To trzeba zrobić w odpowiednim czasie" - podkreślał Hołownia.

"Myśmy już wszystko słyszeli, że to moje wybujałe ego, wybujałe ego moich działaczy, że to jest jeszcze jakiś inny kłopot. To dla nas nie ma znaczenia. My jesteśmy pragmatykami i ja naprawdę głęboko wierzę, że wszystko ma swój czas. My w tej chwili, wszystkie ugrupowania po tej stronie demokratycznej, zamówiliśmy badania. Spływają ich wyniki, rozmawiamy ze sobą o tych wynikach, spotykamy się, rozmawiając choćby o tym, jak ułożyć pakt senacki" - zaznaczał.

Jak dodawał, teraz partie opozycyjne muszą wspólne usiąść i porozmawiać o wynikach tych badań. "Bo to nie jest tylko kwestia tego, czy widzisz tu 16 (procent - przyp. red.), a tu 9. Najciekawsze rzeczy w badaniach dzieją się czasem w pytaniach, które trzeba umieć zadać" - mówił.

"Jednoczenie ma potencjał nie tylko mobilizacyjny, ale też demobilizacyjny"

Zaznaczał, że jednoczenie ma zawsze potencjał nie tylko mobilizacyjny, ale też demobilizacyjny. "Ktoś zostanie w domu. I my dzisiaj musimy zadać sobie pytanie - ilu ludzi zostanie w domu, a ilu nie powinno zostać w domu" - podkreślał.

"My kładziemy konsekwentnie od 2 lat rozwiązania programowe - śmieją się z nas, mówią, że programy to do szuflad, że tutaj prymusi wyszli na scenę. A my poważnie podchodzimy do tego i kładziemy po kolei programy" - zaznaczał.

Hołownia mówił także, że są kwestie, które różnią partie opozycyjne. "Tutaj będziemy pewnie długo rozmawiać o różnych szczegółowych rozwiązaniach. Ja myślę, że mamy taki potencjał, mówię o tej demokratycznej stronie, rzeczy co do których możemy się zgodzić, że protokół rozbieżności też możemy uczciwie podpisać. My za chwilę przedłożymy np. projekt reformy kompleksowej uprofesjonalnienia, odpolitycznienia służby cywilnej, żeby państwo dobrze działało i było oszczędne. Założę się, że nasze koleżanki i koledzy się zgodzą. Zaproponowaliśmy osiem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami. Założę się, że koledzy i koleżanki się zgodzą" - powiedział.

"Ja uważam, że my podpiszemy protokół zbieżności i zrobimy to przed wyborami. Uważam, że przed wyborami, niezależnie od tego ile będzie list, powinniśmy podpisać draft umowy koalicyjnej. On powinien być jawny, powinniśmy jasno powiedzieć ludziom idącym do wyborów, czego mogą oczekiwać, jakie sprawy będą dla nas priorytetowe, co załatwimy w ciągu pierwszych 100 dni, co w ciągu pierwszego miesiąca, co do czego się zgodziliśmy i uczciwie powiedzieć co do czego się nie zgadzamy" - dodawał.

Tomasz Terlikowski pytał też swojego gościa o słowa, które często padają ze strony polityków opozycji, że jak ich ugrupowania dojdą do władzy, to odsuną PiS od rządu i postawią ich polityków przed sądem.

"Trzeba to zrobić, natomiast to jest zdecydowanie za mało. Jeśli na tym się poprzestanie, to będą przedterminowe wybory, które zabiorą nam radość ze zwycięstwa w połowie przyszłej kadencji albo i wcześniej i wygra je PiS albo to, co z niego zostanie. My musimy dzisiaj, idąc do zwycięstwa, powiedzieć ludziom: słuchajcie, to się musi skończyć, tzn. te tłuste koty muszą zostać odklejone od koryta, to się musi zmienić, to państwo nie może być państwem o propagandzie, kłamstwie, marnowaniu naszego czasu i złodziejstwie. Ale my drugą ręką natychmiast musimy zacząć budować, robić, prowadzić Polskę ku tym rozwiązaniom, na które wszyscy czekamy - w energetyce, w gospodarce, w szkole" - dodawał lider Polski 2050.