To też nasz cel, by przekonać tych, którzy się wahają. Ten potencjał jest na tyle duży, że jesteśmy w stanie na finiszu wygrać z PiS. A wówczas nie musimy się przejmować tym co będzie "gdzieś tam z tyłu" - mówił polityk i dodał, że "nie zakłada innego wyjścia".

Mamy jednak wariant koalicyjny. Dla nas ugrupowania demokratycznej opozycji, to są naturalni partnerzy. Z PSL rządziliśmy i współpracujemy w ramach Europejskiej Partii Ludowej, z Lewicą też - wyjaśnia Borys Budka.

A co z Konfederacją? Czy PO bierze pod uwagę wariant stworzenia koalicji z partią Grzegorza Brauna i Korwina-Mikke?

Konfederacja Brauna i Korwin-Mikkego, to nie jest partner - stwierdził jednoznacznie Budka.

Co jednak z Konfederacją Mentzena - dopytywał Terlikowski.

Tu Borys Budka był już mniej zdecydowany. Wtedy trzeba rozmawiać o kwestiach programowych. Ja zakładam, że jeżeli będzie rząd koalicyjny to z PSL i Lewicą i Szymonem Hołownią - stwierdził.

Polityk Platformy Obywatelskiej kategorycznie odrzucił tezę, że jego ugrupowanie szykuje się do kolejnych, tym razem przedterminowych wyborów, gdyby te październikowe nie pozwoliły na stworzenie rządu większościowego.

Szykujemy się do wygrania wyborów. Szykujemy się do sprzątania po PiS. Mamy 100 konkretów na 100 dni, które będziemy realizować od pierwszego dnia - zapowiada Budka.

Embargo i polityka zagraniczna

Premier Morawiecki i minister rolnictwa konsekwentnie zapowiadają, że brak unijnej zgody na embargo ukraińskich produktów rolnych będzie skutkował jednostronnym zakazem importu wydanym przez Warszawę.

Zamieszanie polityczne wokół transportów ukraińskiego zboża nie podoba się politykowi PO.

Znowu dali ciała. Donald Tusk przestrzegał w czerwcu ubiegłego roku, żeby polska dyplomacja wzięła się do roboty. Żeby zabrali się za to co nieuniknione, czyli żeby załatwili tranzyt zboża przez Polskę, a nie zalanie Polski (ukraińskim zbożem - przyp. red.) - powiedział.

Trzeba dbać o interes polskich rolników. Jeśli nie uda się (podtrzymać embarga - przyp. red.), to znaczy, że polska dyplomacja poniesie wielkie fiasko - twierdzi Budka i dodaje, że wówczas należy "zastanowić się" nad innymi rozwiązaniami, w tym jednostronnym embargiem Polski.

Polityk KO utrzymuje, że skuteczna w Unii Europejskiej jest gra zespołowa, a nie kłótnie. Prowadzący rozmowę zauważył jednak, że interesy Polski, Ukrainy i niektórych krajów Europy Zachodniej (głównie Niemiec i Francji) są sprzeczne i wybrnięcie z obecnej sytuacji nie będzie proste.

To byłoby proste, gdyby rząd był partnerem, a nie niszczył relacji w UE od 8 lat. Ci ludzie naszych największych sojuszników gospodarczych codziennie obrażają. Mówię o ataku na Niemcy - największego partnera handlowego Polski - powiedział Budka stwierdzając, że rok wcześniej należało już plombować transporty ukraińskiego zboża. Zaznaczył też, że "natychmiast" należy opublikować listę firm, które "dorobiły się" na handlu zbożem z Ukrainy. Przedstawiciele rządu tłumaczyli w czasie wczorajszej debaty w PE, że publikacja takiej listy jest niemożliwa, bo stanowiłoby to "złamanie tajemnicy handlowej".

Nie mogą jej opublikować? Dlaczego? Bo może się okazać, że są powiązani z ludźmi władzy? To jest wielkie oszustwo - tłumaczył.

Na pytanie, czy PO opublikuje taką listę, gdy dojdzie do władzy, Borys Budka nie odpowiedział wprost. Zaznaczył jednak, że zadaniem rządu Platformy, będzie przede wszystkim rozliczenie tych, którzy doprowadzili do kryzysu zbożowego. Budka wspomniał w tym kontekście o wnioskach do prokuratury i Trybunału Stanu.

PiS gra na nastrojach antyukraińskich

W środę minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że Polska może zablokować ewentualną akcesję Ukrainy, jeśli UE nie wypracuje narzędzi, które pozwolą utrzymać rentowność polskiego rolnictwa w konkurencji z ukraińskim.

Kompromitująca wypowiedź Telusa. On nie rozumie na czym polega polityka. Ale to jest celowe. Mają (PiS - przy. red.) badania, że pojawiają się nastroje antyukraińskie i Morawiecki i spółka siedzą sobie w Kancelarii i wymyślają, że nagle trzeba prowadzić taką politykę. Robią to tylko dlatego, że zbliżają się wybory i tylko dlatego, że się skompromitowali, że nie zadbali o interes polskich plantatorów, polskich rolników. Kiedy przestrzegaliśmy przed tym, to oni mówili, że to "ruska propaganda". Tymczasem zawalili na całej linii, a polscy podatnicy zrzucali się 15 mld złotych żeby ratować sytuację, do której doprowadził PiS - grzmiał Borys Budka.