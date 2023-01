Był to jego trzeci pojedynek z Martinezem i trzecie zwycięstwo. Wcześniej był górą w decydującym etapie kwalifikacji US Open 2018, a w ubiegłym roku pokonał go w drugiej rundzie imprezy ATP w Monte Carlo.

Hurkacz po raz piąty gra w Melbourne i - podobnie jak w US Open - jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy. O przełamanie tej złej passy w środę powalczy z Włochem Lorenzo Sonego lub Portugalczykiem Nuno Borgesem. Ten pierwszy to 47. zawodnik światowego rankingu, choć był już w nim na 21. pozycji. Z Polakiem grał czterokrotnie i odniósł trzy zwycięstwa, w tym pod koniec ubiegłego roku w hali w Metz, gdzie sięgnął po trzeci i dotychczas ostatni tytuł w karierze. Przed rokiem 27-letni turyńczyk w Melbourne odpadł w 3. rundzie, a jego najlepsze osiągnięcia wielkoszlemowe to 1/8 finału French Open 2020 i Wimbledonu 2021.

Dwa lata młodszy Borges plasuje się na 111. pozycji na liście ATP, choć w zeszłym roku zagościł już w czołowej setce. W Australian Open debiutuje, a w pozostałych lewach Wielkiego Szlema premierowy występ zaliczył w poprzednim sezonie. Pierwszą rundę przeszedł tylko w nowojorskim US Open, gdzie przegrał drugie spotkanie.