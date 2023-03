Niedzielne spotkanie francuskiej Ligue 1 przejdzie do historii. Wszystko za sprawą trójki sędziowskiej. Pojedynek Troyes z AS Monaco będą sędziować jedynie kobiety. W historii Ligue 1 nie zdarzyło się jeszcze, żeby mecz prowadziły same panie, to zmieni się już jednak w najbliższą niedzielę.

Stephanie Frappart / Shutterstock Główną arbiter niedzielnego pojedynku Troyes z AS Monaco będzie Stephanie Frappart, która w listopadzie w Katarze jako pierwsza kobieta poprowadziła spotkanie męskiego mundialu. Na liniach Frappart będą asystować Manuela Nicolosi i Elodie Coppola. Jedynym mężczyzną w składzie sędziowskim będzie pełniący rolę arbitra technicznego Romain Delpech. Frappart po raz pierwszy była sędzią główną meczu francuskiej ekstraklasy w kwietniu 2019 roku, jednak wtedy na liniach towarzyszyli jej mężczyźni. Podobnie było podczas mundialu w Katarze, kiedy poprowadziła spotkanie Niemiec i Kostaryki, za które zebrała dobre recenzje. Frappart, Nicolosi i Coppola znajdują się także wśród sędziów, którzy będą prowadzić mecze mistrzostw świata piłkarek. Turniej zostanie rozegrany w Australii i Nowej Zelandii w dniach 20 lipca - 20 sierpnia. Zobacz również: Szczęsny wpuścił dwie bramki, ale Juventus wygrał derby

