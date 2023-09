Raków Częstochowy przegrał na wyjeździe z Atalantą Bergamo 0:2 (0:0) w meczu 1. kolejki grupy D Ligi Europy. Dla mistrza Polski był to debiut w tych rozgrywkach.

Mecz Atalanta Bergamo - Raków Częstochowa / MICHELE MARAVIGLIA / PAP/EPA

Raków przystąpił do tego meczu mocno osłabiony - z powodu kontuzji nie mogli zagrać kluczowi obrońcy Zoran Arsenic i Stratos Svarnas oraz Fran Tudor. Zwłaszcza brak Chorwata, który urazu doznał na ostatnim treningu przed wylotem do Bergamo był wyjątkowo dotkliwy, gdyż w ostatnich meczach pucharowych był on liderem zespołu.

Z kolei w ekipie z Bergamo nie mógł wystąpić reprezentant Włoch Gianluca Scamacca. Pozyskany latem z West Hamu za 25 milionów euro napastnik w ostatnim ligowym meczu z Fiorentiną uszkodził sobie mięsień czworogłowy.

W pierwszej połowie to gospodarze byli zespołem lepszym. Włosi atakowali, szukali swojej szansy, ale byli nieskuteczni. Dobrze w bramce spisywał się również Vladan Kovacević.

Swoją szansę na objęcie prowadzenia miał także Raków. W 37. minucie podanie w polu karnym Atalany otrzymał Rundić, ale piłka po jego strzale głową poleciała wysoko nad bramką gospodarzy.

Po wznowieniu gry ekipa z Bergamo kontynuowała szturm na bramkę Rakowa i w 49. minucie osiągnęła swój cel. Po szybkim rozegraniu rzutu rożnego Davide Zappacosta dośrodkował w pole karne, a Charles De Ketelaere głową posłał piłkę do siatki.

Trener Dawid Szwarga próbował reagować wprowadzając do gry Marcina Cebulę i Sonny’ego Kittela. Tymczasem to rezerwowy Atalanty - Ederson, chwilę po wejściu na boisko wpisał się na listę strzelców. Brazyliczyk skorzystał ze świetnego dośrodkowania z lewej strony Mattea Ruggeriego i głową skierował piłkę do bramki tuż przy słupku.

Kilka minut później Raków mógł zdobyć kontaktową bramkę. Lederman przegrał jednak pojedynek sam na sam z bramkarzem Atalanty.

W kolejnym spotkaniu mistrzowie Polski zmierzą się 5 października na stadionie w Sosnowcu ze Sturmem Graz.

Atalanta Bergamo - Raków Częstochowa 2:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Charles De Ketelaere (49-głową), 2:0 Ederson (66-głową).

Żółte kartki - Atalanta Bergamo: Marten de Roon.

Sędziował: Roi Reinshreiber (Izrael). Widzów ok. 16 000.

Atalanta Bergamo: Juan Musso - Rafael Toloi, Berat Djimsiti, Giorgio Scalvini - Davide Zappacosta (76. Emil Holm), Marten de Roon (62. Ederson), Teun Koopmeiners, Matteo Ruggeri - Charles De Ketelaere (90+2. Mitchel Bakker), Luis Muriel (62. Aleksiej Miranczuk), Ademola Lookman (76. Mario Pasalic).

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Bogdan Racovitan, Adnan Kovacevic, Milan Rundic - Deian Sorescu, Gustav Berggren (71. Ben Lederman), Giannis Papanikolaou, Srdjan Plavsic (79. Jean Carlos Silva) - John Yeboah (61. Sonny Kittel), Łukasz Zwoliński (71. Ante Crnac), Władysław Koczerhin (61. Marcin Cebula).