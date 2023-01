David Beckham postanowił obejrzeć na żywo debiut swojego syna w rezerwach FC Brentford. Były piłkarz reprezentacji Anglii nie był w stanie poradzić sobie z kibicami, którzy chcieli zrobić z nim zdjęcie, więc zdecydował się na spektakularną ucieczkę. Najpierw przeskoczył przez płot, a następnie zniknął w krzakach.

David Beckham / HOCH ZWEI / PAP/DPA

Romeo Beckham, 20-letni syn znanego przed laty angielskiego piłkarza Davida, który do tej pory występował w należącym do ojca klubie Major League Soccer z Miami, postanowił spróbować sił w ojczyźnie i do końca sezonu został wypożyczony do rezerw grającego w ekstraklasie Brentfordu.

Jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że będę mógł tu grać - podkreślił Beckham-junior po tym, jak podpisał umowę z londyńskim zespołem.

"Ekscytujący początek roku. Teraz zaczyna się ciężka praca i prawdziwa zabawa. Jestem z ciebie dumny, kolego" - przekazał w mediach społecznościowych 47-letni David Beckham, prezentując zdjęcie syna w koszulce Brentfordu.

Fani nie dawali mu spokoju

Beckham senior chciał na żywo zobaczyć debiut swojej pociechy w barwach nowego klubu. 47-latek był ubrany w ciemny płaszcz i czapkę, licząc zapewne na to, że nikt go nie rozpozna.