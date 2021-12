Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek wystartują w przyszły weekend w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal - poinformował PZN. Polacy słabo wypadli w niedzielnym konkursie w Wiśle.

Piotr Żyła / PAP/Grzegorz Momot /

Dawid Kubacki, mistrz świata z 2019 i zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni z 2020 roku, a także Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Klemens Murańka będą trenować w austriackim Ramsau.

Sztab szkoleniowy podjął decyzję dot. startów naszych skoczków w kolejnych zawodach PŚ. W Klingenthal powalczą: Stoch, Żyła, Zniszczoł i Wąsek. Kubacki, Wolny, Stękała i Murańka udadzą się na treningi do Ramsau wraz z trenerami: Sobczykiem i Maciusiakiem - przekazał na Twitterze Polski Związek Narciarski.



Konkurs w Wiśle wygrał Austriak Jan Hoerl. Oprócz Stocha, w drugiej serii wystąpili tylko Żyła i Zniszczoł, którzy zajęli ostatecznie 25. i 26. miejsce. Pozostałych ośmiu reprezentantów Polski, w tym Kubacki, nie awansowało do czołowej trzydziestki.



Jak podał portal skijumping.pl, Polacy wywalczyli w sumie 35 pkt, najmniej w zawodach PŚ na własnej skoczni od 19 grudnia 1999 roku, gdy żaden z nich nie dostał się do drugiej serii konkursu w Zakopanem.



Dwa konkursy indywidualne w Klingenthal odbędą się 11 i 12 grudnia.