Polska zajęła szóste miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Zwyciężyli Niemcy, przed Słowenią i Austrią.

Kamil Stoch / PAP/EPA/KIMMO BRANDT /

Niemcy zapewnili sobie zwycięstwo w ostatnim skoku, w którym Karl Geiger osiągnął 121 m, ale dzięki wyższym notom za styl wygrał z Anze Laniskiem, który osiągnął taką samą odległość, i zniwelował 0,7 pkt straty swojego zespołu.



Polska przed ostatnią grupą zawodników była na piątej pozycji z minimalną przewagą nad Japonią. Dawid Kubacki osiągnął 117,5 m, ale Ryoyu Kobayashi 122 m i biało-czerwoni spadli na szóstą lokatę. To najgorszy wynik od listopada 2017, kiedy w Kuusamo także uplasowali się na szóstym miejscu, z tym że wówczas w pierwszej serii zdyskwalifikowano Piotra Żyłę, więc na wynik złożyło się siedem prób.



To był czwarty konkurs drużynowy w sezonie. W Wiśle najlepsza była Austria, przed Norwegią i Polską. W Klingenthal triumfowali biało-czerwoni, a kolejne miejsca zajęli Austriacy i Japończycy. Natomiast najlepsza trójka zawodów w Zakopanem to: Niemcy, Norwegia i Słowenia.