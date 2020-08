Wtorkowy mecz kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów Drita Gnjilane - Linfield FC (Irlandia Północna) w szwajcarskim Nyonie został odwołany z powodu koronawirusa w ekipie z Kosowa - poinformowała UEFA. Zwycięzca miał być rywalem Legii Warszawa w 1. rundzie eliminacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Philipp Guelland / PAP/EPA

Spotkanie Drity z Linfield FC miało się rozpocząć o godz. 18 na obiekcie w Nyonie, zlokalizowanym obok siedziby Europejskiej Unii Piłkarskiej.

Jak poinformowała UEFA, po ujawnieniu już drugiego pozytywnego przypadku koronawirusa w kosowskiej drużynie szwajcarskie władze we współpracy z UEFA zdecydowały o poddaniu zespołu Drity kwarantannie.



Zgodnie z przepisami UEFA dotyczącymi powrotu do gry podczas pandemii koronawirusa, można zezwolić na kontynuację rywalizacji po pozytywnych testach, chyba że lokalne organy zdrowia publicznego wymagają, aby duża grupa piłkarzy lub cała drużyna została poddana kwarantannie.



Pierwszy pozytywny przypadek w Dricie odnotowano w piątek, a zawodnik - razem z innym piłkarzem, z którym miał kontakt - rozpoczął przymusową izolację. Pozostali gracze przed przybyciem do Szwajcarii uzyskali wynik negatywny.



Dzień później Drita Gnjilane pokonała w rundzie przedwstępnej Inter Club d'Escaldes z Andory 2:1, natomiast Linfield FC wygrał z Tre Fiori z San Marino 2:0. Te dwa mecze również rozegrano w Nyonie.



Poniedziałkowe badania wykazały, że drugi piłkarz drużyny z Kosowa uzyskał pozytywny wynik. Ponieważ, jak poinformowała UEFA, ten zawodnik był w ostatnich dniach w kontakcie z innymi członkami delegacji, wtorkowe spotkanie nie mogło się odbyć.

Decyzję w sprawie meczu ma teraz podjąć Komisja Kontroli i Dyscypliny UEFA. Jak pisze m.in. agencja AP, niewykluczone, że Linfield może awansować bez gry.



Już wcześniej ustalono, że Legia spotkanie 1. rundy eliminacji rozegra u siebie 18 sierpnia.



Wobec braku terminów spowodowanych długo przerwą w piłkarskim kalendarzu, zwycięzcy trzech pierwszych rund eliminacji LM muszą zostać wyłonieni zaledwie w jednym meczu. Gospodarz jest ustalany w drodze losowania.



Na razie wiadomo, że Legia w pierwszej i ewentualnie drugiej rundzie zagra w Warszawie. Jeżeli przejdzie pierwszego rywala, kolejnym przeciwnikiem będzie Ararat-Armenia lub cypryjska Omonia Nikozja.