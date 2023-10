Legia rzuciła się do odrabiania strat, ale nie potrafiła zepchnąć rywali do głębszej defensywy. Nie potrafiła też wypracować sobie sytuacji bramkowej. Dwa razy zdołał w polu karnym górną piłkę wygrać Pekhart, ale jego strzały były bardzo niecelne.

Konkretny za to był Śląsk, który nie myślał jedynie o obronie korzystnego rezultatu. Groźnie z rzutu wolnego uderzył m.in. Erik Exposito, ale Kacper Tobiasz nie dał się zaskoczyć.

Wystarczyło jednak 6 minut i gospodarze posłali legionistów na deski. Najpierw kolejnym świetnym zagraniem popisał się Samiec-Talar i Exposito znalazł się sią na sam a bramkarzem gości. Hiszpan się nie wahał, uderzył precyzyjnie i było 2:0.

Część kibiców jeszcze świętowała, kiedy piłka trafiła na lewe skrzydło do Nahuela. Hiszpan przedarł się w pole karne i zagrał do nadbiegającego Samca-Talara, który nie miał problemu z trafieniem do pustej bramki.

Jeżeli jeszcze ktoś z ekipy gości wierzył, że we Wrocławiu można zdobyć choćby punkt w sobotę, cztery minuty później został pozbawiony złudzeń. Wrocławianie wykorzystali złe ustawienie obrońców gości, Exposito wyszedł na sam na sam z Tobiaszem i ponownie nie dał szans bramkarzowi gości.

W tym momencie było po meczu, a na wypełnionych po brzegi trybunach zaczęło się świętowanie. Goście jeszcze walczyli o honorowe trafienie, ale wynik nie uległ zmianie i Śląsk powrócił na fotel lidera.

Dla stołecznych porażka oznacza kontynuację fatalnej serii, w ramach której przegrali pod rząd z AZ Alkmaar, Jagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa.

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 4:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Petr Schwarz (46), 2:0 Erik Exposito (71), 3:0 Piotr Samiec-Talar (73), 4:0 Erik Exposito (77).

Żółta kartka - Śląsk Wrocław: Patrick Olsen, Peter Pokorny; Legia Warszawa: Tomas Pekhart.



Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 39 583.