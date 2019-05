Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) poinformowała w środę, że nie zwiększy liczby uczestników mistrzostwa świata w 2022 roku. Turniej w Katarze odbędzie się więc z udziałem 32 drużyn. Wcześniej pojawiały się sugestie, że być może wystąpi 48 reprezentacji.

FIFA przyznała w oświadczeniu, że badała wspólnie z Katarem wszystkie możliwości zwiększenia liczby uczestniczących drużyn z 32 do 48 drużyn, angażując sąsiednie kraje w projekt mistrzostw świata w Katarze.

"Po dokładnym i wszechstronnym procesie konsultacji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron stwierdzono, że w obecnych okolicznościach taka propozycja nie może być zrealizowana" - napisano w oświadczeniu.



To oznacza, że podczas Kongresu FIFA, zaplanowanego na 5 czerwca, nie padnie już żadna propozycja dotycząca powiększenia turnieju w Katarze.



Jeszcze niedawno wydawało się, że jest możliwe rozegranie mundialu 2022 z udziałem 48 drużyn. W styczniu prezydent FIFA Gianni Infantino przyznawał, że większość krajowych federacji popiera pomysł rozszerzenia liczby uczestników turnieju w Katarze, a także rozegranie części meczów w innych krajach.



Z kolei 15 marca podczas posiedzenia Rady FIFA w Miami zadeklarowano chęć współpracy z Katarem w celu rozszerzenia turnieju, ale dodając co najmniej jeden kraj jako współgospodarza.



Mistrzostwa świata 2022 mają się rozpocząć 21 listopada i potrwać do 18 grudnia.



Już wcześniej FIFA zdecydowała, że 48 reprezentacji wystąpi na MŚ 2026, które wspólnie zorganizują Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk.